Naučnici otkrivaju odnose koji stoje iza neobičnih super Zvezda

Naučnici su koristili kompjuterske modele kako bi razumeli kako funkcionišu “super baklje” na zvezdama koje su svetlije od Sunca.

Iako iz naše perspektive može izgledati kao statična vatrena lopta na nebu, Sunce je veoma aktivno i proizvodi sunčeve baklje koje mogu uticati na našu planetu. Najjače od ovih baklji imaju kapacitet da izazovu zamračenje i poremete komunikaciju na globalnom nivou.

Iako su solarne baklje moćne same po sebi, one su ništa u poređenju sa hiljadama “super baklji” koje su posmatrale misije NASE Kepler i TESS. Ove super baklje proizvode zvezde koje su 100 do 10.000 puta sjajnije od Sunca.

Veruje se da je fizika ista između solarnih baklji na našem Suncu i super baklji na drugim planetama. Odnosno da je reč o iznenadnom oslobađanju magnetene energije, ali pošto zvezde super-plamte imaju jača magnetna polja i svetlije baklje. Ali super baklje imaju neobično ponašanje.

Smatralo se da vidljiva svetlost baklji dolazi samo iz nižih slojeva atmosfere zvezde. Čestice koje dobijaju energiju “magnetnim ponovnim povezivanjem” padaju sa vruće korone i zagrevaju ove slojeve. Ali nedavni rad izneo je hipotezu da bi se emisija iz koronalnih petlji takođe mogla detektovati za super plamteće zvezde, ali da bi njihova gustina u ovim petljama za to morala da bude izuzetno visoka.

Nažalost, nije postojao pravi način da se ovo testira jer ne možemo zaista da vidimo te baklje.

Izvor: indiaexpress.com

