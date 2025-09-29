Nauka osvojila Srbiju: Više od 100.000 posetilaca na 16. Evropskoj noći istraživača

Radoznalost je sinoć osvojila Srbiju! U 16 gradova naše zemlje, između 16 i 22 sata, više od 100.000 posetilaca otkrivalo je tajne nauke i zakoračilo u svet nebrojenih avantura od ćaskanja sa robotom, preko druženja sa pticama grabljivicama, programiranja Lego kockama i istraživanja mitohondrija, do ronjenja sa ajkulama i degustiranja naučno spravljene kobasice.

Foto: Tanja Drobnjak

16. Evropska noć istraživača svečano je otvorena u Evropskoj kući u Beogradu.

Državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, dr Marija Gnjatović, rekla je da je Noć istraživača prilika da pokažemo da istraživači nisu udaljeni od društva, već njegovi aktivni učesnici koji svojim znanjem i inovacijama doprinose boljem i bezbednijem životu svih nas.

– Danas u Srbiji više od 12.000 istraživača radi na univerzitetima, institutima i u privredi, a naši timovi učestvuju na preko 300 projekata programa Horizont Evropa. To pokazuje da naši istraživači aktivno doprinose evropskom istraživačkom prostoru i da njihova energija i znanje rastu i postaju sve vidljiviji – istakla je dr Marija Gnjatović, pozvavši mlade da „pitaju, istražuju, sumnjaju i stvaraju”.

Marija Gnjatović; foto: Marko Risović

Ambasador Evropske unije u Republici Srbiji, Andreas fon Bekerat, izjavio je da je ovo noć kada možemo videti kako istraživanje nije nešto apstraktno ili komplikovano, već ono što utiče na sve nas, od telefona u našim rukama, preko lekova koji nam čuvaju zdravlje do čiste energije koja će pokretati našu budućnost.

– Najvažnije od svega, ovo je noć koja raspaljuje maštu i radoznalost mladih. Večeras oni imaju priliku da i sami budu naučnici, barem na dan. Ko zna? Možda je među nama novi Nikola Tesla, Mihajlo Pupin ili Marija Kiri. Neki novi srpski nobelovac. Možda će neko od njih izumeti tehnologiju koja će promeniti svet – naveo je ambasador.

Andreas fon Bekerat; foto: Marko Risović

Podsetivši da naša ove zemlja godine obeležava Noć istraživača sa preko 200 aktivnosti u kojima učestvuje više od 1000 istraživača, on je ocenio da je to dokaz da je Srbija „aktivni deo evropske naučne zajednice”.

– To su impresivne brojke, ali ono što je još značajnije su ideje, otkrića i snovi koji će oni učiniti stvarnim. U današnjem svetu samo nove ideje i naučna oktrića mogu da učine privredu jačom, naše društvo zelenijim, a svet digitalnijim. Zato u Srbiji nauka ne treba da bude izdatak, već investicija u budućnost i boljitak svih građana – poručio je Andreas fon Bekerat.

Koordinatorka projekta RefcuS FLOW, jednog od organizatora Noći istraživača, dr Jasmina Nestrorović Živković, istakla je da se nalazimo u društvu kreativnosti i radoznalosti kao deo velike evropske porodice koja već 20 godina, kroz ovu manifestaciju, slavi nauku i istraživanje.

– Velika nam je čast i zadovoljstvo što večeras svi zajedno slavimo i obeležavamo događaj koji povezuje istraživače i građane, inspiriše mlade generacije i podseća nas da nauka pripada svima nama. U Srbiji, Evropska noć istraživača iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, organizacija i partnera, i – što je najvažnije – znatiželjnih građana svih generacija. Međutim, Noć istraživača je mnogo više od jedne večeri, to je poziv svima da zakorače u svet nauke, da postavljaju pitanja, da uče, otkrivaju i razumeju svet oko sebe – izjavila je dr Nestorović Živković.

Jasmina Nestorović Živković; foto: Darij Janošević

Specijalan gost ove večeri bio je Vladimir Đurica, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz matematike i fizike.

– Popularizacija nauke je veoma važna za razvoj našeg društva, s obzirom da je svet koji nas okružuje baziran na njoj. Nauka je za mene uvek bila i uvek će biti način života i razmišljanja – rekao je, između ostalog, Vladimir Đurica.

16. Evropska noć istraživača održana je u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Čačku, Pirotu, Leskovcu, Ranovcu, Smederevu, Šapcu, Novom Sadu, Subotici, Inđiji, Kikindi, Čačku i Svilajncu.

Ove godine Zubin Potok je učestvovao kao grad gost Noći istraživača specijalnim programom u Regionalnom inovacionom startap centru.

Na ukupno 53 različite lokacije organizovane su 224 aktivnosti u kojima je učestvovala 101 institucija i oko 1000 istraživača.

16. Evropska noć istraživača ove godine realizovana je u našoj zemlji kroz dva projekta: ReFocuS FLOW i TRAILS.

Koordinator projekta ReFocuS FLOW (Road to Friday of Science FLOWs) je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Univerzitetom u Kragujevcu.

Koordinator projekta TRAILS (TRAIN RESPONSIBLE AI LEARNING SOCIETY) je Kreativno edukativni centar u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Novi Sad, Udruženjem naučnih komunikatora NAUKOM, Visokom školom strukovnih studija iz Subotice i Centrom za promociju nauke.

Projekti su finansirani iz programa „Horizont Evrope“, najvećeg programa Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma „Marija Sklodovska-Kiri”.