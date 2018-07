Nazire se rešenje za dugove Handy-ja prema trudnicama i zaposlenima?

Propast lanca prodavnica mobilnih telefona Handy i dalje je aktuelna tema, pre svega zbog problema sa dugom firme prema porodiljama, ali i ostalim zaposlenima kojih ima ukupno 236.

Razrešenje je ipak na pomolu, ako je verovati obećanjima vlasnika kompanije koji se pojavio u Srbiji. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da je vlasnik kompanije Handy rekao da će uplatiti sve što duguje porodiljama iz te firme, i da će biti rešen radno pravni status svih radnika u narednom periodu.

Đordjević je izjavio da će Ministarstvo da prati situaciju u firmi i da će inspekcija nastaviti sa radom i sa nadzorom ove firme:

“Imali smo sreće, jer je vlasnik firme došao u Srbiju, direktor firme je pobegao, a vlasnik je prebacio nadležnost na sebe i javio se inspekciji rada”, rekao je ministar i dodao da je u pitanju osoba koja je “kooperativna i koja nije želela da napravi problem zaposlenima”, i dodao da je inspekcijski nadzor juče utvrdio da je u centralnom registru 236 zaposlenih, a od toga je 20 porodilja, koje imaju problem sa isplatom. Novi direktor je na srpski Handy sajt postavio obaveštenje za sve zaposlene koji treba da reše svoj status i probleme oko isplata.

Ministar je obećao da će država učiti sve što je u njenoj nadležnosti da radnici dobiju šta im pripada. Dodao da je u pitanju privatna kompanija i da apeluje na sve koji imaju problem sa radnim statusom da to prijave, jer je za Ministarstvo i inspektorat kasno da reaguju kada se firma zatvori, ljudi budu otpušteni i kada im prestane radni odnos.

To je možda istina, ali treba podsetiti da je Handy bukvalno propao preko noći i da nije bilo nikakavih naznaka da će se to dogoditi, pa radnici nisu ni mogli da prijave bilo šta. Iako je u Srbiji sve do trenutka propasti sve bilo korektno, paralelno sa tim se u Bugarskoj odvijala slična situacija, samo par meseci ranije.

Ministar Đorđević je izjavio da svi mogu da se jave na besplatan telefon 0800 300 307, radnici, poslodavci i građani, a ukoliko ostave podatke, ministarstvo je dužno da ih obavesti šta je otkrilo na licu mesta.

Izvor: Beta

