NBS nudi startap kompanijama besplatno testiranje njihovih ideja

Zakon o platnim uslugama iz 2014. godine dozvolio je startap kompanijama i privatnim firmama koje razvijaju sisteme za pružanje finansijskih usluga, da uz pozitivno mišljenje NBS testiraju svoje poslovne ideje, platne sisteme, i to besplatno. Sve nove ideje firmi koje prave softvere za plaćanje u online prodavnicama putem mobilnih telefona, internet aplikacije, kao i rešenja za plaćanje karticama, imaju ovu mogućnost, međutim, veoma mali broj njih je to testiranje zapravo iskoristilo.

“Zakonom iz 2014. godine je data mogućnost da fintekovi i startapovi osmisle inovativna platna rešenja, koje je moguće testirati, odnosno, primeniti u realnom okruženju, a bez ispunjavanja svih regulatornih zahteva prema NBS i prolaska kroz proceduru licenciranja“, poručuje Dragana Stanić, generalna direktorka Sektora za platni sistem NBS. Stanić dodaje, da zbog toga što startapovi često ne mogu lako da dođu do izvora finansiranja, upravo je i donet zakon još 2014. godine i on omogućava potencijalnim ulagačima u startap ideju da kada vide da aplikacija funkcioniše u realnom svetu uz potvrdu NBS, da ulože svoj novac. Umesto da prvo dobiju licence NBS, za šta je bilo potrebno da plate od 125 pa i do 350 hiljada evra i pripreme kilometarsku dokumentaciju, država im omogućava da ispitaju održivost svojih rešenja u realnom svetu sa pravim korisnicima” a ne u virtuelnom online svetu, što godinama pre donošenja zakona nije bilo moguće.

Međutim, u protekle tri godine, koliko im je ova mogućnost na raspolaganju, gotovo ni jedna kompanija nije iskoristila prednost testiranja svojih inovacija. U NBS kažu da je mali broj onih koji su tu mogućnost i iskoristili, a iz Vlade pozivaju inovativne kompanije da se obrate centralnoj banci kako bi testirali platne sisteme koje su razvili. “Potrebno je da se startapovi jave Narodnoj banci, da pokažu gde bi se to inovativno rešenje koristilo i nakon procene i pozitivnog rešenja NBS, mogu da počnu sa primenom svog platnog rešenja”, kaže Stanić.

Izvor: Novosti

Podelite s prijateljima

Tweet