Ne koristite najnoviji Photoshop? Možda će vas Adobe tužiti zbog toga

Sve češće dolazimo u situaciju da nam proizvođači softvera i hardvera tvrde da mi u stvari nismo vlasnici onoga što smo pošteno platili. Najnoviji takav primer stiže nam iz Adobe-a, koji je ove nedelje počeo da upozorava korisnike Creative Cloud paketa da više nisu autorizovani da koriste stare verzije ove softverske platforme. Upozorenje se odnosi na Ligthroom Classic, Photoshop, Premiere, Animate i Media Director.

U pismu koje je Adobe poslao nekim korisnicima, dato je upozorenje da mogu da se suoče sa rizikom od kršenja kopirajta ukoliko nastave da koriste starije verzije pomenutih programa i ukoliko odbiju da ih nadograde na najnovije verzije.

Adobe je objavio da je nedavno prestao sa podrškom za određene starije verzije Creative Cloud aplikacija. Korisnici koji upotrebljavaju te verzije obavešteni su (ili će biti uskoro obavešteni) da nisu više autorizovani da da ih koriste, i dostavljeno im je uputstvo kako da nadograde softver na najnovije verzije (što podrazumeva i plaćanje novih licenci). Prema njihovim rečima, korisnici koji odbiju to da urade, mogu da se suoče sa potencijalnom tužbom koju će podneti „treća strana“. Naravno, nigde nije objavljeno ko je ta „treća strana“…

Postoji mnogo legitimnih razloga zašto korisnici ne žele ili ne mogu da se prebace na noviju verziju softvera. Umetnici i grafički dizajneri ne žele da menjaju softver u toku razvoja projekta, jer to može da dovede do neočekivanih bagova i problema u radu. S druge strane, novi modeli distribucije softvera se odnose na to da ono što ste kupili u stvari nije vaše vlasništvo, već da time samo dobijate pravo na upotrebu. Kompanije su sada počele da iskorišćavaju tu situaciju, želeći da „na silu“ izvuku dodatnu količinu novca od korisnika koji upotrebljavaju njihov softver.

Vreme će pokazati da li će ovo biti uspešan potez Adobe-a, ali već sada se po Internetu mogu naći ljutiti komentari korisnika koji su spremni da zbog ovakve politike prekinu svoje pretplate na Adobe Creative Cloud.

Izvor: TechDirt

