Ne možete da pronađete Google-ov taster za pozivanje izgubljenog telefona? Evo gde je sada preseljen

Maj je bio izuzetno zauzet mesec za sve što ima veze sa Androidom — od Google I/O 2025, preko Material 3 Expressive, Android 16 QPR1 Beta 1, do sada i Samsung-ovog One UI 8 beta.



Ne zaboravite na ove nedavne promene.

Sa toliko promena lako je izgubiti iz vida male stvari koje se menjaju, naročito kada njihov značaj nije odmah očigledan. Sada vas podsećamo se šta treba da uradimo sledeći put kada želimo da pronađemo izgubljeni telefon.

Pre nekoliko nedelja, Google je najavio da se servis Find My Device preimenuje u Find Hub. I stvarno, nije prošlo mnogo vremena dok telefoni nisu počeli da prikazuju tu promenu. Međutim, efekat te promene je mnogo širi, što su primetili Android fanovi, poput korisnika Reddit-a UnArgentoPorElMundo.

U jednoj temi na Android podforumu, on ukazuje na potencijalno frustrirajuću situaciju za korisnike koji preko veba pokušavaju da lociraju svoj izgubljeni telefon. Ranije ste mogli da odete na Google stranicu „Find your phone“ u podešavanjima naloga, gde su se prikazivali nedavno korišćeni uređaji i gde ste mogli da ih pozovete, što je olakšavalo pronalaženje.

I dalje možete da pristupite svojim uređajima na toj stranici, ali više nema opcije da telefon zazvoni. Umesto toga, dobijate poruku “If you cannot remember your nuber, ask a friend or use Contacts to look it up”, što je razumljivo prilično frustrirajuće — ono što je ranije bio jednostavan taster za zvono sada je praktično kao da vam Google samo slegne ramenima i kaže: „Sami shvatite.“

Ako vam ovo deluje kao polovično rešenje, barem postoji dobar razlog za gubitak te funkcije. Umesto da koristite stranicu u podešavanjima naloga, Google sada želi da posetite njihovu web adresu za Find Hub. Tamo ćete pronaći sve opcije koje su vam potrebne, uključujući i mogućnost da pozovete izgubljeni telefon — i to sve u mnogo lepšem, na mapi zasnovanom interfejsu.

Možda je prava greška to što Google ne vodi više računa da korisnike usmeri sa stare stranice na Find Hub — ili što Google pretraga ne rangira Find Hub više od stranice naloga kad tražite „find my phone“. Mada se to može promeniti na bolje (a i pretraga će se možda vremenom prirodno bolje rangirati), za sada bi bilo pametno da obeležite Find Hub u bukmarku, da biste znali gde da ga potražite kad zatreba.

Izvor: Androidauthority