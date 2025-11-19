Ne možete da smislite dobru lozinku za svaki nalog? Niste sami — krive su i web-stranice

Iako je pravljenje jedinstvene i jake lozinke za svaki nalog na internetu često predstavljeno kao ključ bezbednosti, nova studija pokazuje da je teret loših navika korisnika samo deo problema. Suštinski grešku čine i same platforme koje dozvoljavaju slabije politike lozinki i time perpetuiraju nesigurnost. Prema izveštaju NordPass za 1000 najposećenijih sajtova na mreži, veliki broj njih i dalje dozvoljava lozinke koje bi trebalo da budu neprihvatljive u modernom bezbednosnom okruženju.

Web-stranice greše pravila i podstiču loše navike

Studija otkriva da čak 58% testiranih sajtova dozvoljava lozinke bez specijalnih karaktera, dok 42% uopšte ne postavlja minimum za dužinu lozinke. U najdramatičnijem slučaju, 11% sajtova uopšte nema nikakva ograničenja za kreiranje lozinke. Ovakvi propisi ne samo da dozvoljavaju lošije prakse korisnika, već ih i „usmeravaju” ka njima — ukoliko sistem prihvata lozinku „password123”, korisnici zaključuju da je takvo kreiranje dovoljno i prestaju da razmišljaju o jačanju zaštite.

Još alarmantnije je to što su sektori koji čuvaju osetljive podatke – poput zdravstva, javne uprave i prehrambene industrije – pokazali najgore rezultate u primeni pravila za lozinke. Uprkos prirodi ovih delatnosti i riziku koji nose, njihove politike su ostale zastarele i koncentrisane na olakšavanje procesa registracije, umesto na zaštitu.

Posledica? Kada platforma ne insistira na jačini lozinki, korisnici ostaju izloženi većem riziku od kompromitovanja naloga, a napadači koriste automatizovane napade da iskorišćavaju veću izloženost slabim lozinkama — brže nego što se veliki broj sajtova prilagođava realnosti pretnji.

Za krajnje korisnike ovo znači da, pored lične odgovornosti da koriste kompleksne lozinke i autentifikaciju u dva koraka, treba razmišljati i o platformama koje biraju da ne investiraju dovoljno u sigurnost. Ako je nalog kreiran sa lošim pravilima za lozinke, čak ni najbolja lozinka neće pružiti optimalnu zaštitu.

Za kompanije i operatere web sajtova poruka je jasna: pravila lozinki nisu samo tehničko pitanje već ključna komponenta korisničkog iskustva i bezbednosti. Ako platforma ne insistira na jačim lozinkama i ne primenjuje modernu autentifikaciju, sklona je da bude „najslabija karika” u lancu koji mora da štiti korisničke podatke.

Zaključno, problemi sa lozinkama nisu samo vaša stvar — web sajtovi i platforme imaju značajnu ulogu u stvaranju i održavanju nesigurnih navika. Dok korisnici mogu i treba da preuzmu odgovornost, pravi iskorak ka bezbednijem internetu zahteva promenu politike na nivou sistema.

