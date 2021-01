Nearby Share za lakše deljenje lozinke za WiFi na Androidu 12

Kada želite da svoju lozinku za WiFi delite sa više osoba, to može brzo postati zamorno. Naravno da uvek možete da kažete lozinku, ali to vam daje manje kontrole nad tim ko i koji uređaji mogu da se povežu na vašu mrežu (a takođe može da vas dovede do toga da izaberete jednostavniju lozinku).

Google radi na rešenju koje vam omogućava da lakše delite generisani QR kod

Ako imate telefon sa Android-om 10, možete lako da delite svoju WiFi lozinku u obliku QR koda. Omogućavanje pristupa WiFi uređaju skeniranjem QR koda postalo je moguće zahvaljujući protokolu Wi-Fi Easy Connect, a iako je to lakši i sigurniji način za dodavanje novih uređaja, još uvek postoji nekoliko nedostataka. Srećom, Google radi na još lakšem načinu za deljenje WiFi lozinke, a mogao bi da debituje u predstojećem Android 12 izdanju.

Problem sa deljenjem lozinke putem QR koda je taj što uključuje ili fizičko držanje telefona za skeniranje QR koda na drugom telefonu (zamislite da to radite u prepunoj sobi sa gomilom ljudi) ili skeniranje QR koda koji je odštampan (što otežava kontrolu nad tim ko dobija pristup). Srećom, Google radi na rešenju koje vam omogućava da lakše delite generisani QR kod sa drugima koristeći kompanijsku funkciju „Nearby Share“. Ideja je da se podesi stranica “Share Wi-Fi” kako bi na njoj postojalo Nearby Share dugme.

Kada se dodirne, pokreće se podrazumevana komponenta za deljenje u blizini (a to je Google-ovo Nearby Share na svim sertifikovanim Android uređajima), tako da korisnik može da deli QR kod sa bilo kojim obližnjim korisnikom Android uređaja. Još uvek ne znamo sa sigurnošću da li će se ova funkcija pojaviti u Androidu 12 ili će sačekati novo Android izdanje.

