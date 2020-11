Neće sve Ubisoftove PS4 igre raditi na PS5

Assassin’s Creed Syndicate, Star Trek Bridge Crew i još neka Ubisoft izdanja će propustiti novu PlayStation generaciju.

Osam PlayStation 4 naslova neće raditii na PlayStation 5

Sve Ubisoftove Xbox One igre biće kompatibilne na Xbox Series X, ali osam PlayStation 4 naslova neće raditii na PlayStation 5, navodi se u blogu na Ubisoft Connect. „Većina našeg zadnjeg kataloga igara imaće kompatibilnost između sledeće i sadašnje generacije konzola“, navodi se u Ubisoftovoj izjavi, „uz nekoliko izuzetaka.“

Ti izuzeci su Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack, Assassin’s Creed Chronicles India, Assassin’s Creed Chronicles China, Assassin’s Creed Chronicles Russia, Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within, i Space Junkies – VR shooter sa svemirskom tematikom. Vlasnici tih igara za PS4 moraće da zadrže tu konzolu ako žele da nastave da igraju.

Ali – ima I dobrih vesti. Neke Ubisoftove igre koje se hvale kompatibilnošću sa sledećom generacijom, takođe će imati višestruki napredak. Igrači će moći da prebace svoje PS4 save files na PS5 konzole u For Honor, The Division 2, The Crew 2 i predstojećim PS4 verzijama Just Dance 2021 i Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

