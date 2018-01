Nedeljni pregled kretanja kriptovaluta 15.01.18.

Pre otprilike mesec dana počeli smo da vas obaveštavamo o kretanju kursa prvenstveno kriptovaluta, a fokusirali smo se na bitkoin i etereum kao dve najvažnije. Za ovih mesec dana proslavili smo devet godina postojanja bitkoina kao i etereumovo veliko probijanje jer je 4. januara po prvi put u svojoj istoriji prešao granicu od 1.000 dolara.

Prošle nedelje bitkoin je bio u blagom padu pa je sa 17.703 dolara koliko je iznosio 8. januara pao na 15.235 dolara koliko je iznosio u petak 12. januara, da bi danas otvorio berzu vrednošću od 15.026,28 dolara. Etereum je za razliku od bitkoina rastao pa je sa vrednosti od 1.166 dolara koliko je iznosio u ponedeljak, došao do cifre od 1.453 dolara u četvrtak, da bi već sutradan beležio blagi pad sa vrednošću od 1.382 dolara. Etereum je danas otvorio vrednošću od 1.474,0419 dolara.

Bitkoin je na početku našeg praćenja, 19. decembra prošle godine, imao vrednost od nešto preko 20.000 dolara odakle je počeo da pada da bi 25. decembra beležio najnižu vrednost od kada smo počeli da pratimo sa 14.103 dolara. Odatle je počeo da raste i došao je do cifre od 17.591 dolara koju je dostigao 28. decembra prošle godine da bi opet 3. januara beležio pad i iznosio nešto oko 15.160 dolara. Sa ove cifre je počeo da se penje i dostigao vrednost od 17.764 dolara 9. januara da bi do 12. januara opet pao na 15.235 dolara. Etereum je 19. decembra prošle godine imao vrednost 777 dolara i za razliku od bitkoina nema nagle skokove i padove, već se ujednačeno peo do cifre od 1.382 dolara koliko je iznosio 12. januara.

Kriptovalute još uvek nisu toliko prihvaćene da biste merili bogatstvo u njima, pa je potrebno konvertovati ih u neku nacionalnu valutu koja ima svoju stabilnu vrednost. Stoga smo paralelno pratili i pomalo dosadno kretanje evra, dolara i švajcarskog franka. Iskusni trgovci kriptovaluta bi vas posavetovali da pre konverzije obavezno proverite kursnu razliku i odaberete valutu koja je u datom trenutku najisplativija. Evro je u prednosti u odnosu na dolar i frank, sa vrednošću koja varira od oko 120 do 118 dinara koliko je iznosio 3. januara. Američki dolar i švajcarski frank su skoro pa izjednačeni i poprilično se prate u stopu sa vrednostima koje idu od oko 102 do 99 dinara. Evro je danas otvorio vrednošću od 118,5465 dinara, švajcarski franak otvara sa 100,3271 dinara, a dolar sa 97,0182 dinara.

