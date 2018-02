Nedeljni pregled kriptovaluta 09.02.2018.

Bitcoin i druge kriptovalute su prošle nedelje opet značajno izgubile na vrednosti, čime je obeležena još jedna turbulentna nedelja za kriptovalute. S obzirom da jedan faktor ne može da utiče na promenu vrednosti, tako je i ovde reč o više uticaja koji mogu da promene sliku kompletnog trgovanja. Jedan od razloga pada je svakako to da su ljudi počeli da kupuju kriptovalute kreditnim karticama (to jest parama koje nemaju), što bi dovelo do situacije gde veliki broj ljudi ne može da otplati dugove s obzirom da je tržište kriptovalutama nestabilno i to predstavlja horor scenario za finansijske organizacije širom sveta, naročito što ne postoji način da se osiguraju ove investicije i pokriju gubici. Na oporavak vrednost je uticala i vest da Senat SAD-a možda razmišlja o otvorenijem pristupu bitcoin-u, a ne treba zapostaviti ni vest da se čak predviđa da bi bitcoin mogao da dostigne 50.000 dolara u narednih 12 meseci. Kako su kriptovalute i dalje relativno novo i neistraženo tržište u kojem posluje dosta neiskusnih investitora, svaka loša vest izaziva paniku i strah da je to početak kraja. Takođe ne treba zanemariti i vest da je Evropska centralna banka označila bitcoin kao pretnju finansijskoj stabilnosti usred zabrana kriptovaluta na globalnom nivou, a Yves Mersch, član Izvršnog odbora ECB rekao je “Virtuelne valute nisu novac, niti će biti u doglednoj budućnosti.”

Bitcoin je prošlu nedelju započeo sa cifrom od 9.539,9 dolara u ponedeljak 5. februara, da bi u utorak zabeležio pad i otvorio vrednošću od 8.356,2 dolara, odakle je već oko 9:15h pao na 6.283,6 dolara. U sredu je otvorio vrednošću od 6.338,2 dolara, odakle je krenuo uzlaznom putanjom negde oko 9:30h i bio na 8.100 dolara. Međutim, takvo stanje nije dugo trajalo jer je već u četvrtak otvorio vrednošću od 8.074,8 dolara, ali u petak je ponovo krenuo uzlazno i iznosio 8.522,4 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju iznosila 8.090 dolara.

Početak nedelje ethereum je otvorio sa vrednošću od 995,01 dolara, a u utorak njegova vrednost je iznosila 852,02 dolara, odakle je već oko 9:15h pao na 596,64 dolara. U sredu njegova putanja je bila u padu te je otvorio sa vrednošću od 597,93 dolara, odakle je ponovo krenuo uzlaznom putanjom negde oko 9:30h i bio na 815,89 dolara. U četvrtak je otvorio sa 814,95 dolara, da bi u petak zabeležio porast i otvorio berzu sa vrednošću od 850,07 dolara. Etereum je danas otvorio vrednošću od 803 dolara.

