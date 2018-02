Nedeljni pregled kriptovaluta 23.02.2018.

Vikend za nama nije bio povoljan za tržište kriptovaluta. Sa vrednošću bitcoin-a još jednom ispod 10.000 dolara, nestabilnost tržišta se samo intenzivirala kako je vreme odmicalo. Nije sasvim iznenađujuće što vidimo da vrednost bitcoin-a prolazi kroz još jedan turbulentan period. Ovakav teren se priprema već nekoliko dana, naročito kada je vrednost bitcoin-a prešla cifru od 10.000 dolara. Čini se da vodeća kriptovaluta jednostavno ne može da se stabilizuje trenutno, s obzirom da trend opadanja ne popušta. Tokom proteklih sedam dana videli smo vrednost bicoina na skoro 12.000 dolara. Takav snažan rast ne može da se desi bez korekcije koja sledi ubrzo posle, a to je način na osnovu kog tržište kriptovaluta funkcioniše. Od kada je bitcoin skoro pa došao do 12.000 dolara, videli smo da se vrednsot bitcoina sve niže spuštala iz dana u dan, piše The Merkle. U subotu, jedan bitkoin je vredeo nešto više od 9.750 dolara, dok je u noći između nedelje na ponedeljak njegova vrednost iznosila 9.683,2 dolara, prema Coindesk-u.

Bitcoin je prošlu nedelju započeo sa cifrom od 10.870,7 dolara u ponedeljak 19. februara. U utorak zabeležio je rast i otvorio vrednošću od 11.040,7 dolara, da bi u sredu njegova vrednost na otvaranju iznosila 11.704 dolara, koliko nije iznosio od januara. Međutim, takvo stanje nije dugo trajalo jer je već u četvrtak bitcoin krenuo nizbrdo pa je otvorio vrednošću od 11.338,6 dolara, da bi se u petak vratio na poziciju od ponedeljka i iznosio 10.810,8 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju iznosila 10.012,7 dolara, odakle je već oko 9:30h pao na 9.664,9 dolara.

Početak nedelje ethereum je otvorio sa vrednošću od 963,01 dolara, a u utorak njegova vrednost je iznosila 965,5 dolara. U sredu ethereum se vratio na vrednost od ponedeljka od 963,2 dolara. Pad se u četvrtak nastavio pa je otvorio sa 909 dolara, da bi se u petak vratio na vrednost od utorka prošle nedelje i otvorio berzu sa 870,46 dolara. Ethereum je danas otvorio vrednošću od 865 dolara.

