Nedeljni pregled kriptovaluta 25.5.2018.

Juče uveče bitcoin je trgovao sa nešto više od 7,300 dolara, što predstavlja pad od skoro 200 dolara juče u toku dana. Sadašnje raspoloženje je da bi bitcoin mogao da pada na čak niže od 7.000 dolara u narednih nekoliko dana. Valuta je postepeno opadala od nedelje 13. maja, nakon što je porasla na nivo od oko 9.800 dolara. Ipak, neki stručnjaci su i dalje skeptični da će bitcoin ostati na poziciji od 7.000 dolara ili će uslediti skok nakon toga. Willy Woo, na primer, analitičar kriptovaluta i digitalnih valuta, veruje da bi bitcoin mogao potencijalno da padne ispod nivoa od 6.000 dolara u kratkom roku i da testira i 5.700 dolara nivo i 5.500, respektivno. On navodi visoki NVT signal, kontinuirano visoku volatilnost, previsok standard NVT i granicu profila volumena od 6,800 dolara kao četiri glavna razloga za njegovo predviđanje.”NVT signal je i dalje previsok”, objašnjava on. “Potrebno nam je više blockchain transakcionih aktivnosti kako bi se opravdala trenutna cena, ili da se cena spusti da bi se pomirila razlika. Da bi se povećala transakciona aktivnost dok je vrednost u padu, vrlo je malo verovatno. Pored toga, volatilnost je i dalje previsoka. Tražim održivu nisku volatilnost, koji ima tendenciju da bude signal za kraj detoksikacije i sledeću fazu akumulacije. Još uvek može da ide ka dole.” NVT signal je trgovinski pokazatelj koji je Woo sam razvio. To je standardna NVT odnos-mrežna procena podeljena vrednošću transakcije u blokchain-u. Cifra se zatim izjednačava pomoću pokretnog proseka, koji se zatim primenjuje na vrednost transakcije, stvarajući odgovarajućiju tabelu. Woo je, međutim, spomenuo da bitcoin neće verovatno udariti u donju polovinu raspona od 5.000 dolara, a da neće doći do korekcije cene koja je strma kao ona koja je bila 2014. godine. Dalje je izjavio da će se ponovo dogoditi skok naviše, mada ne do trećeg kvartala 2018. “Dakle, da zaključim, moja najbolja pretpostavka – vrednost bitcoin-a će sporo opadati do 6.800 dolara, a onda strmo skliznuti do 5.700 dolara, a onda će uslediti izravnanje od padova, a onda će ući u zonu stagnacije“, objasnio je on. “Ovo je knjiška pretpostavka zasnovana na profilu volumena i osnovnim podacima koji formiraju brzinu kretanja.”, piše Merkle. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 21. maja sa 8.341,2 dolara, već u utorak je beležio blagi rast i otvorio vrednošću od 8.623,1 dolara. U sredu je bio u padu te je otvorio berzu sa 8.426 dolara, dok je u četvrtak bitcoin još opao i otvorio vrednošću od 8.065,6 dolara. U petak je nastavio da pada i otvorio vrednošću od 7.795,9 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.455 dolara.

Bilo je velikih gubitaka za ETH cenu sa visoke vrednosti od 724 dolara prošle nedelje u odnosu na američki dolar. Cena nije uspela da zadrži glavnu oblast za podršku blizu 637 dolara i naglo je opala. Pad je bio takav da je cena probila nivo podrške od 600 dolara i 575 dolara. Niska vrednost se formirala na 543 dolara, odakle je cena započela manju korekciju iznad 560 dolara. ETH se oporavio i pomerio iznad 23.6% Fibonačijeve linije povlačenja poslednjeg pada sa visine od 724 dolara do 543 dolara. Međutim, prelazni potez je bio ograničen na zonu otpora od 610-612 dolara. Štaviše, 38,2% Fibonačijeve linije povlačenja poslednjeg pada sa 724 dolara na 543 dolara bio je jaka barijera za kupce i sprečavao je dobit. U ovom trenutku, izgleda da postoji ključni triangularni ugovorni trougao sa trenutnom podrškom od 580 dolara na 4-časovnom grafikonu ETH/USD. Izgleda da ETH trguje u rasponu iznad 580 dolara i priprema se za sledeći potez. Grafikon pokazuje da je cena trenutno pod blagim pritiskom opadanja. Ako ne uspe da zadrži nivo podrške od 580 dolara i 575 dolara, može doći do oštrog opadanja prema 540 dolara. Sa druge strane, pauza iznad nivoa od 600 dolara može otvoriti vrata za pomeranje prema pivot liniji od 637 dolara, piše Newsbtc. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 708,98 dolara, a u utorak je beležio rast i otvorila je vrednošću od 720,60 dolara. U sredu ethereum je beležio pad i uspeo da se vrati ispod nivoa od 700 dolara, te je otvorio sa 697,52 dolara, dok je u četvrtak je nastavio pad i otvorio sa 647,07 dolara. Pad nije stao pa je i u petak zabeležen i valuta je otvorila berzu sa 608,34 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 600,43 dolara.

