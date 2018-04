Nedeljni pregled kriptovaluta 30.3.2018.

Tokom proteklih nekoliko sedmica, važni mediji su pokušali da opravdaju ekstremnu volatilnost tržišta kriptovaluta, a posebno kretanje vrednosti bitcoin-a, povezujući ih sa vestima. Ove sedmice nekoliko medija je objavilo da je vrednost bitcoin-a pala sa 9.000 do 8.000 dolara zbog zabrane koju je Twitter uveo na reklame za kriptovalute. U izveštaju CNBC-a je stajalo da je vrednost bitcoin-a pala za 40 odsto, nakon što je Twitter objavio strogu politiku regulisanja kriptovaliuta i ICO reklama. U stvarnosti, kada je izveštaj objavljen, vrednost bitcoin-a je opala za 12 odsto, a to kretanje se nije poklapalo sa Twitter-ovom zabranom oglašavanja kriptovaluta. Gigant društvenih mreža je zabranio reklamiranje ICO-a kada je najdominantnija digitalna valuta na tržištu kriptovaluta počela da gubi zamah, piše Merkle. Međutim, kao što se do sada pokazalo, postoji širok spektar faktora koji bi mogli doprineti kretanju vrednosti bitcoin-a i drugih glavnih digitalnih valuta te nije realno oslanjati se samo na jedan.

Vrednost bitcoin-a je u proteklih 24 sata pala ispod nivoa od 7.000 dolara. Juče je bitcoin iznosio 6.759 dolara – i nastavlja da se bori da ostane stabilan preko 7.000 dolara. Početkom nedelje, vrednost bitcoin-a iznosila je 8.576,6 dolara u ponedeljak 26. marta, a tržišna kapitalizacija iznosila je 143 milijardi dolara, odakle je postepeno do kraja nedelje gubio na vrednosti. U utorak je otvorio vrednošću od 8.545,7 dolara, dok se u sredu trend nastavio i otvorio vrednošću od 8.069,9 dolara. U četvrtak bitcoin je otvorio vrednošću od 8.043,3 dolara, dok je u petak pao ispod nivoa od 8.000 dolara i iznosio je 7.764 dolara. Međutim, do trenutka kada se završila sedmica, valuta je pala na 6.752 dolara, koliko je iznosila za vikend, a tržišna kapitalizacija je pala na 114 milijardi dolara. U suštini, bitcoin je izgubio blizu 30 milijardi dolara za nedelju dana! Tržišna kapitalizacija je gubila preko četiri milijarde dolara svaki dan. Danas bitcoin započinje novu nedelju i novu bitku za opstanak i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.855 dolara.

Tržišna kapitalizacija bitcoin-a možda pada, ali dominantnost tržišta je u porastu. Od najnižeg nivoa od 32 posto, trenutna dominacija bitcoin-a porasla je na respektabilnih 45 posto pošto su ljudi dezinvestirali od altcoin-a zbog nestabilnog tržišta i polagali svoju veru u bitcoin. Međutim, najveći strah u ovom trenutku koji padu daje kontrolu nad svetom kriptovaluta je činjenica da može doći do drugog, konačnog pada koji ima potencijal da dovede bitcoin vrednost do 4.000 dolara. Iako je ovo puka špekulacija u ovom trenutku, postoji velika šansa da takav pad može doći, odakle će vrednost od 20.000 dolara izgledati kao daleki san, piše CryptoCrimson.

Vrednost Ethereum-a je ostvarila veliki pad u 2018. godini. Valuta je dostigla vrhunac početkom godine sa vrednošću od skoro 1.400 dolara. Odatle je, međutim, u ovom trenutku pala na vrednost manju od 400 dolara! Trenutna vrednost Ethereum-a je najniža u ovoj godini, a predstavlja takođe i šestomesečni minimum za valute. Ethereum nastavlja da se bori sa mnogim linijama otpora i suočava se sa teškim izazovima na tržištima, jer se čini da investitori odustaju. Ethereum je prošlu nedelju otvorio sa vrednošću od 525,01 dolara. U utorak je beležio vrlo blagi rast i vrednost je iznosila 528 dolara, dok je već u sredu ethereum bio u padu i otvorio sa 472,46 dolara. U četvrtak se pad nastavio i otvorio sa 462,66 dolara, da bi u petak došao do vrednosti od 425,66 dolara. Juče je, Ethereum pao sa 401 dolara na 379 dolara – pad od 5,13 posto u toku jučerašnjeg dana. Tržišna kapitalizacija Ethereum-a takođe je pala kada je juče na početku dana bila na 39,5 milijardi dolara da bi iznosila 37,3 milijardi dolara kada se završio dan. Više od 2 milijarde dolara izgubio je ezhereum za jedan dan. Danas ethereum započinje novu nedelju jako slabo i njegova vrednost na otvaranju iznosila 385 dolara.

Ovaj trend opadanja se nastavlja jer je Ethereum sa vrednosti od 521 dolara i tržišne kapitalizacije od 51 milijarde dolara došao do vrednosti od 379 dolara i tržišne kapitalizacije od 37,3 milijardi u toku prošle nedelje. Valuta je izgubila tržišnu kapitalizaciju od skoro 14 milijardi dolara tokom sedmice – prosečno gubeći 2 milijarde dolara svakog dana! Ethereum se bori i nije mogao da pronacđe stabilnu liniju podrške. Mnoge stare i dugoročne pristalice Ethereum-a polako su počele da napuštaju, a valuta može da krene prema nemirnim vodama. Međutim, to nije slučaj samo sa Ethereum-om, jer se većina glavnih kriptovaluta suočava sa teškim vremenima na tržištima tokom proteklih nekoliko sedmica, dok je tržišni lider Bitcoin opet pao ispod vrednosti od 7.000 dolara! Ovaj trend opadanja se može nastaviti još jednu nedelju, ali očekuje se da će investitori uskoro dosta investirati – pomažući valutu da prođe kroz ove linije otpora, piše CryptoCrimson.

Podelite s prijateljima

Tweet