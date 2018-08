Nedeljni pregled kriptovaluta – četvrta nedelja avgusta 2018.

Anthony Pompliano, osnivač i partner u Morgan Creek Digital Assets-u predviđao je da bitcoin može pasti čak i do 3.000 dolara u potpunom okretu sa jedne od najjačih pozicija na tržištu. Pompliano je u svom postu izjavio da je njegovo januarsko predviđanje da će cena dostići 50.000 dolara na kraju godine išla ispred vremena za oko četiri godine. U julu, CCN je objavio da je osnivač Morgan Capital Management-a, Mark Yusco predvideo da će bitcoin na kraju godine dostići cenu od 25.000 dolara, nakon čega bi usledio rast do vrednosti od preko 500.000 dolara do 2024. godine. Pompliano, međutim, kaže da je, nakon ispitivanja većeg broja podataka, ova optimistična pozicija preispitana. Prema Pomplianu, ekstrapolacija ovog trenda pokazuje da bitcoin verovatno neće doći do drugog najvišeg nivoa sve do sredine 2023. godine, što je više od 2.000 dana nakon prethodnog najvišeg nivao svih vremena. Upoređivanjem ranijih podataka tržišta u rastu pokazuje da kada je tržište prvi put bilo u trendu rasta to trajalo oko 160 dana 2011. godine, a sledeće 400 dana između 2013. i 2014. godine. Upotrebom tih podataka za konstruisanje trenda, Pompliano kaže da će naredno tržište rasta trajati oko 650 dana. U slučaju da se ovo desi, to bi značilo za kripto-tržišta da se potpuni oporavak od negativnog kretanja cena neće javiti pre trećeg kvartala 2019. godine, što je znatno duži vremenski period od onoga što većina tržišnih učesnika trenutno očekuje. Prema Pomplianu, to bi moglo da znači visok nivo “neugodnosti” za investitore. Prema Pomplianovom mišljenju, pregled raspoloživih podataka ukazuje na brojne neugodne ishode, naročito onaj u kome će cena bitcoina najverovatnije u kratkom roku pasti na 3.000 dolara nego skočiti bilo gde blizu 10.000 dolara, što znači da je pad cena od oko 50% i dalje ispred nas. Zaključujući, Pompliano je ponovio da on i dalje veruje da će bitcoin dostići 50.000 dolara, čak 2022. ili 2023. godine. Njegovi saveti investitorima su da treba da se pripreme za najgore dok u međuvremenu obavljaju svoja istraživanja, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 20. avgusta sa 6.377 dolara, u utorak je dao lažnu nadu i otvorio vrednošću od 6.459,4 dolara. Već u sredu zabeležen je pad i bitcoin je otvorio berzu sa 6.405,3 dolara, dok se u četvrtak povratio i uspeo da pređe nivo od 6.500 dolara te otvorio vrednošću od 6.655,5 dolara. U petak je otvorio vrednošću od 6.426,7 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.638,2 dolara.

Prošle sedmice, nije bilo velike akcije s obzirom da je ETH/USD uglavnom trgovao u rasponu od 30 dolara manje-više. Par je ostao iznad podrške od 260 dolara, ali se borio da očisti jaku zonu otpora blizu 280 do 290 dolara. Na 12-časovnom grafikonu ETH/USD vidi se da se cena u nekoliko navrata popela visoko, boreći se za dobitak zamaha i formirala je niže vrednosti u iznosu od 321 dolara, 298 dolara i 283 dolara. Još važnije, na istom grafikonu formirane su dve važne međusobne trend linije sa otporom blizu 280-290 dolara. Ako bi se vrednost zatvorila iznad ovih trend linija, cena bi mogla da dobije zamah i da trguje iznad 300 dolara u narednim danima. S druge strane, postoji veza između trend linija rasta sa podrškom blizu 260 dolara, ispod koje će cena najverovatnije ponovo testirati 250 dolara podršku. Svaki dodatni gubitak može povećati prodajni pritisak ethera kako bi testirao podršku od 220 dolara. Na dvočasovnom grafikonu ETH/USD, čini se da par trguje iznad podrške od 270 dolara. Sa druge strane, postoji horizontalni otpor u iznosu od 283 dolara i trend liniji opadanja sa otporom od 286 dolara. Sve u svemu, Ether se suočava sa puno prepreka iznad nivoa od 280 dolara. Uspešna dnevna zatvaranja iznad 280 dolara i 290 dolara, najverovatnije će povećati sentiment rasta u bliskoj budućnosti. U suprotnom, cena bi mogla da nastavi da polako opada prema podršci od 250 dolara, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 294,88 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 297,04 dolara. Ethereum je već u sredu zabeležio pad i otvorio sa 279,55 dolara. U četvrtak je zabeležio blagi rast i otvorio je sa 283,01 dolara, da bi u petak nastavio sa padom i otvorio berzu sa 273,36 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 271,61 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet