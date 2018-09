Nedeljni pregled kriptovaluta – druga nedelja septembra 2018.

U nedelju, 16. septembra, kriptovalute su rasle i padale, sa nekim malim fluktuacijama i ukupnom tržišnom kapitalizacijom koja se držala svoje pozicije. Bitcoin (BTC) je imao zanemarljiva kretanja u toku dana i trgovao je sa oko 6.504 dolara juče uveče. Najveća kriptovaluta održava sedmične dobitke, što je oko 5,1% u proteklih 7 dana. Ethereum (ETH) je imao male dobitke, što je za oko jedan posto u poslednjih 24 sata. Top altcoin trgovao je sinoć na oko 222 dolara, što predstavlja porast za skoro 13% tokom nedelje. Ukupna kapitalizacija na tržištu zadržava poziciju, koja je tokom većine dana fluktuirala oko vrednosti od 201 milijardi dolara, sa dnevnim minimumom od 199 milijardi dolara. Sinoć je, ukupna tržišna kapitalizacija iznosila oko 203 milijarde dolara.

Nedavno je Tim Draper predvideo da će ukupna tržišna kapitalizacija kripovaluta u narednih 15 godina dostići 80 biliona dolara, navodeći raznovrsna tržišta koja će kriptovalute transformisati. Stellar (XLM) i Dogecoin (DOGE) su u poslednjih 24 sata zabeležili najveće dobitke među prvih 20 kriptovaluta, što je povećanje za 2,6 i 4,3%. Stellar, šesta top kovanica po tržišnoj kapitalizaciji, sinoć je trgovala sa 0,21 dolara, dok je DOGE, koji se nalazi na 20. mestu, trgovao na oko 0,006 dolara. Tezos (XTZ) i Binance Coin (BNB) su doživeli najveće gubitke od prvih 20 kovanica tokom perioda od 24 sata, što je za 3,9 i 2,6%. Tezos, koji je prekjuče doživeo najveće dobitke od 20 najvažnijih kovanica, sinoć je trgovao na 1,58 dolara, i dalje je porastao za 27% u toku sedmice, dok je BNB trgovao sa oko 9,88 dolara. Prekjuče, suosnivač i CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) otkrio je da će kompanija započeti beta testiranje razmene kripto-fiat u Singapuru 18. septembra. Sinoć, Binance je rangiran kao broj jedan po prilagođenom obimu trgovanja na CoinMarketCap-u, a imala je obim od oko 823 miliona dolara tokom perioda od 24 sata, piše Cointelegraph. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 10. septembra sa 6.251 dolara, u utorak je beležio blagi rast i otvorio vrednošću od 6.358,5 dolara. U sredu je zabeležio blagi pad i bitcoin je otvorio berzu sa 6.326,1 dolara, dok je u četvrtak nastavio sa padom te je otvorio vrednošću od 6.252,8 dolara. U petak se oporavio i otvorio vrednošću od 6.388,1 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.469,5 dolara.

ETH/USD ostao je znatno iznad zone podrške od 200 dolara u subotu i uglavnom je trgovao u nizu. Međutim, čini se da se kupci Ethera zaista bore da postignu brži zamah iznad nivoa od 220 dolara. Jednočasovni grafikon ETH/USD pokazuje da se par priprema za sledeći proboj iznad 220 dolara ili ispod 200 dolara. Postoji veliki obrazac koji se formira, sa otporom od 220 dolara. Ako Ether probije otpor tog obrasca, može da se popne prema otporu od 230 dolara. Nasuprot tome, zatvaranje ispod podrške obrasca od 205 dolara može vratiti prodavce u kontrolu; oni bi mogli da pokušaju da razbiju područje podrške od 200 dolara. Sledeća značajna podrška je blizu 190 dolara i 61,8% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg povećanja od 167,73 dolara do 223,96 dolara. Na 6-časovnom grafikonu ETH/USD, par se dobro pozicionira iznad podrške od 200 dolara (prethodni otpor). Međutim, postoje brojne prepreke u rasponu od 225 dolara do 230 dolara. Pored toga, postoji i ključna trend linija rasta, sa trenutnim otporom od 250 dolara. Dakle, dobitak iznad 220 dolara u ceni ethera će se verovatno suočiti sa puno prepreka. U kratkom roku, može se pokrenuti domet iznad 200 dolara pre nego što cena pokuša da očisti otpor od 230 dolara, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 193,04 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 199,04 dolara. Ethereum je u sredu nastavio opadajućom putanjom i otvorio sa 194,64 dolara, nakon čega je oko 10:00h pao na 170,56 dolara, kao i u četvrtak te je otvorio je sa 171,12 dolara, da bi u petak zabeležio ponovni rast i otvorio berzu sa 188,28 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 214 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet