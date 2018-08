Nedeljni pregled kriptovaluta – prva nedelja avgusta 2018.

U subotu, 4. avgusta, nakon oporavljanja sa 7.200 dolara na 7.500 dolara, cena bitcoina pala je ispod vrednosti od 7.000 dolara po prvi put od 18. jula. U protekle tri nedelje, od 18. jula do 4. avgusta, cena bitcoina je relativno stabilna u regionu od 7.200 do 7.500 dolara, što je zabeležilo ograničenu volatilnost u rasponu od 300 dolara. Međutim, 4. avgusta, po prvi put za tri sedmice, cena bitcoina pala je na 6.955 dolara, ispod nivoa otpora od 7.000 dolara, zbog velike prodaje na glavnim menjačnicama kriptovaluta. Bitcoin i ostatak kripto-tržišta nesumnjivo su imali jednu od najboljih nedelja u istoriji u pogledu usvajanja od strane trgovaca i u smislu institucionalizacije digitalnih sredstava, s obzirom na objavu Njujorške berze (NYSE), Microsoft i Starbucks-a da planiraju da naprave platformu za razmenu kriptovaluta kako bi počeli da prihvataju digitalni novac kao metod plaćanja. Ranije je bivši direktor i CEO kompanije Starbucks, Howard Schultz, rekao da se bitcoin i druge velike kriptovalute ne mogu smatrati legitimnim valutama zbog nedostatka podrške trgovaca. Prateći logiku Schultz-a, ukoliko Starbucks integriše kriptovalute u svoj platni sistem koji se koristi u desetinama hiljada njihovih prodavnica širom sveta, to će dovesti najvećeg trgovca kafe do kriptovaluta, čvrsto uspostavljajući digitalna sredstava kao priznat način plaćanja. Ipak, uprkos pozitivnim vestima sa američkog tržišta, cena bitcoina je pala na mesečni nizak nivo.

Iako većina analitičara tek treba da pruži razlog za pad bitcoina, verovatno je da je OTC (over-the-counter) tržište, za koje je Tabb Group, istraživačka kompanija u SAD-u, rekla da je dva do tri puta veće od veličine tržišta kriptovaluta. Ako je tačno to što kaže Tabb Group, onda će pozitivne vesti i kretanja u sektoru kriptovaluta uticati samo na kratkoročne trgovce na berzanskom tržištu, što čini manje od 30% ukupnog tržišta kriptovaluta, povećavajući verovatnoću OTC tržišta i njegovo neuobičajeno ponašanje koje dovodi do pada tržišta. Zbog preteranog snažnog opadanja bitcoina, vrlo je verovatno da valuta testira glavni nivo podrške na 6.800 dolara, možda čak 6.500 dolara ako obim tržišta ne podrži kratkoročni korektivni oporavak. Iako su neki investitori tvrdili da bi bitcoin mogao da se spusti u donji region od 6.000 dolara, investitori će morati da posmatraju tržište da bi shvatili prirodu nedavnog pada, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 30. jula sa 8.117,4 dolara, već u utorak je otvorio vrednošću od 8.105,8 dolara. Ovaj mali pad je do kraja nedelje kulminirao pa je tako u sredu otvorio berzu sa 8.095,4 dolara, dok je u četvrtak pao ispod nivo od 8.000 dolara i otvorio vrednošću od 7.602,2 dolara. U petak je ostao ispod 8.000 dolara i otvorio vrednošću od 7.682 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 7.000,1 dolara.

Prošle sedmice došlo je do oštrog povećanja prodajnog pritiska na Ether. ETH je pao ispod nivoa podrške od 450 dolara i 420 dolara, pa čak i ispod 400 dolara pre početka faze konsolidacije. Jučerašnji dnevni grafikon ETH/USD razjašnjava skorašnji pad skorašnji pad. Cena nije uspela da prekine važan otpor blizu 480 dolara i započela je potez nadole. Ona je odbila i probila ključnu trend liniju rasta sa podrškom od 460 dolara. Čini se da je cena ethera zakočila u blizini značajne trend linije pada sa trenutnim otporom od 450 dolara. Tokom opadanja, cena se smirila ispod 420 dolara i trgovala je sa novim višemesečnim minimumom od 397,79 dolara. Cena trenutno konsoliduje gubitke iznad 400 dolara i može kratkoročno da ispravi nekoliko poena. Dvočasovni grafikon pokazuje da ima mnogo otpora i trend linija opadanja ispod 420 dolara. Zbog toga je potrebno uspešno dvočasovno zatvaranje iznad otpora od 420 dolara kako bi se pokrenuo kratkoročni talas rasta. U pomenutom scenariju, cena se može korigovati prema otporu od 450 dolara (trend linija opadanja na dnevnom grafikonu). Sa druge strane, ako Ether ne uspe da prekine otpor od 420 dolara, cena bi mogla da sklizne dalje ispod nivoa od 400 dolara. Da sumiramo, ETH/USD trguje blizu važnog opsega između 400-420 dolara, a sledeći korak bi zavisio od toga da li će kupci uspeti da potisnu cenu iznad 420 dolara, piše Ethnews. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 458,61 dolara, a u utorak je otvorila je vrednošću od 459,85 dolara. Ethereum je po ugledu na bitcoin, do kraja nedelje dosta pao pa je u sredu otvorio sa 447,44 dolara. U četvrtak je nastavio pad i otvorio je sa 422,75 dolara, da bi u petak otvorio berzu sa 421,60 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 407,58 dolara.

Podelite s prijateljima

Tweet