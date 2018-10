Nedeljni pregled kriptovaluta – prva nedelja oktobra 2018.

Od početka septembra cena bitcoina postepeno je porasla sa 6.100 dolara na 6.550 dolara, testirajući nivo otpora od 6.800 dolara u dva navrata. Bitcoin je u proteklih 30 dana doživeo četiri pada vrednosti i svaki uzastopni pad cene je stabilizovao valutu u višem regionu od prethodnog pada vrednosti. Cena bitcoina je 9. septembra pala na oko 6.100 dolara tokom prvog pada u mesecu. Nedelju dana kasnije, 16. septembra, nakon inicijalnog pada praćenog oporavkom, cena bitcoina pala je na 6.250 dolara, na viši nivo od svog prethodnog pada na 6.100 dolara. Oko deset dana nakon drugog pada, 26. septembra, cena BTC-a je pala na 6.400 dolara, što je za 150 dolara više od regiona u koji je BTC pao 16. septembra. Najnoviji manji pad koji se desio 4. oktobra, bitcoin je pao u viši region 6.400 dolara.

Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 1. oktobra sa 6.589,3 dolara, u utorak je otvorio vrednošću od 6.591,1 dolara. U sredu je minimalno varirao te je otvorio berzu sa 6.576 dolara, dok je u četvrtak zabeležio neznatan pad te je otvorio vrednošću od 6.484,9 dolara. U petak se povratio i otvorio vrednošću od 6.561,2 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.581,3 dolara. S obzirom na to da je bitcoin ojačao nivo podrške od 6.000 dolara i intenzivira se zamah valute na nivou od 6.550 dolara, sasvim je verovatno da će novčić nastaviti da se postepeno oporavlja tokom oktobra. Brzo povećanje cene sa 6.000 dolara na viši region kao što je 7.000 dolara i 8.000 dolara u kratkoročnom periodu, slično njegovom kretanju od 6.800 dolara do 8.000 dolara ranije ove godine, nije verovatno da će se desiti zbog opadanja njenog obima. Pogled na cenu ethereuma tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 232,43 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 229,15 dolara. Ethereum je u sredu ostao na istom nivou i otvorio sa 229,30 dolara, odakle je oko 10h pao na 219,06 dolara. U četvrtak je otvorio sa 219,73 dolara, da bi se u petak povratio i otvorio berzu sa 222,91 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 224,04 dolara.

CCN je 6. oktobra objavio da je obim bitcoina pao sa 4 milijarde na 3.2 milijarde dolara na Coinmarketcap-u i sa 2,6 milijardi na 2 milijarde na ShapeShift-ovom CoinCap.io, što ukazuje na to da eksponencijalno povećanje cene bitcoina nije u igri kratkoročno. Ako Bitcoin nastavi da održava svoj zamah koji je demonstrirao tokom celog septembra, moguće je da probije nivo otpora od 6.800 dolara i potencijalno zakorači ka nivou od 7.000 dolara. Međutim, imajući u vidu razvoj trendova koji se odnose na regulaciju u Japanu, Južnoj Koreji i SAD, mnogi analitičari očekuju da će BTC prevazići glavne nivoe otpora na 8.000 dolara i 9.000 dolara. Bitcoin i ostatak kripto-tržišta su u proteklih devet meseci pali od 69 do 80% u vrednosti, što je zabeležilo neke od najtežih padova vrednosti u poslednjih nekoliko godina. Kratkoročni “balon” je često praćen postepenim oporavkom vrednosti, volumena i tržišne potražnje. Iako je tržište počelo da demonstrira umor od prodaje i jasne znake dna u niskom rasponu od 200 milijardi dolara, postepeni oporavak bi mogao da bude dugotrajniji za BTC, piše CCN.

Podelite s prijateljima

Tweet