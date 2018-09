Nedeljni pregled kriptovaluta – prva nedelja septembra 2018.

Cena bitcoina porasla je sa 6.190 dolara na 6.450 dolara za više od četiri posto, nakon što je dominantna kriptovaluta ostala u niskom regionu od 6.100 dolara više od 24 sata. Većina analitičara i investitora na tržištu kriptovaluta nije očekivalo naglo povećanje cene bitcoina 9. septembra, prvenstveno zahvaljujući velikom padu 5. septembra. Investitori na tržištu kriptovaluta, posebno oni koji su premestili značajan deo svojih sredstava na tržište, moraju uzeti u obzir činjenicu da su kriptovalute kao vrsta kapitala još uvek u povoju. Postoji ograničen broj institucionalnih proizvoda, instrumenata sa kojima se može javno trgovati, kao i nedostatak likvidnosti, koji tržište uglavnom ostavlja ranjivim na ekstremne dnevne oscilacije i manipulacije. Tokom proteklih sedam meseci, bitcoin je pokazao veliku volatilnost u regionu od 6.000 do 10.000 dolara. U aprilu, junu i avgustu, bitcoin je potonuo na 6.000 dolara i oporavio se na nivo otpora na 10.000, 8.000 i 7.000 dolara.

Juče, 9. septembra, cena bitcoina porasla je za četiri posto od 6.190 do 6.450 dolara u roku od 30 sekundi. Dominantna kriptovaluta na globalnom tržištu je osetljiva na velike fluktuacije i kao takav, investitori treba da očekuju dnevni pad ili porast vrednosti od 5 do 20%. Očigledno je da je tržište kriptovaluta i dalje u jasnom opadanju. Ali, s obzirom na nepredvidivost vrednosti digitalnih valuta, teško je uočiti tačno dno. Važna prilika za nove investitore da dođu na tržište biće u procesu stabilizacije, tokom kojeg BTC pokazuje visoku stabilnost u regionu od 5.000 do 6.000 dolara. BTC se nije u potpunosti oporavio sa nivoa podrške od 6.000 dolara koji je tri puta testirao u poslednjih šest meseci. Pravi oporavak od regiona od 6.000 dolara bi doveo do početka srednjoročnog oporavka. Međutim, razlika između 6.000 dolara i mesečnog maksimuma se smanjila svaki put kada se desila korekcija od februara, ukazujući na to da bitcoin postepeno opada u region od 6.000 dolara. Nagli korektivni rast BTC-a izazvan snažnim uslovima prodaje u malom rasponu od 6.100 dolara mogao bi da omogući bitcoinu da pronađe stabilnost u srednjem regionu od 6.000 dolara, što bi bilo korisno za kratkoročni oporavak tržišta od velikog pada 5. septembra, piše CCN. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 3. septembra sa 7.158,4 dolara, u utorak je beležio blagi rast i otvorio vrednošću od 7.161 dolara. U sredu je nastavio uzlaznom putanjom i bitcoin je otvorio berzu sa 7.200 dolara, kao i u četvrtak te je otvorio vrednošću od 7.305,1 dolara, odakle je oko 9:40h pala ispod granice od 7.000 dolara na 6.437,5. U petak je nastavio pad i otvorio vrednošću od 6.426,8 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.251 dolara.

Ranije juče, 9. septembra, cena ETH-a, izvorne kriptovalute Ethereuma, pala je na godišnji minimum od 185 dolara. Dok je ETH skočio iznad nivoa od 200 dolara nakon nepredviđenog oporavka bitcoina sa 6.190 dolara do 6.450 dolara, od jula, ETH je doživeo snažniji pad vrednosti u odnosu na ostale glavne kriptovalute. Prema mišljenju Vitalika Buterina, suosnivača Ethereum-a, dani rasta od 1.000 i više dolara kao u 2017. godini usektoru kriptovaluta su završeni. Govoreći za Bloomberg, Buterin je naglasio da je svest o kriptovalutama i blockchain tehnologiji već dostigla visoku tačku u decembru 2017. godine, kada je cena velikih kriptovaluta poput Bitcoin, Ethereum, Ripple i Bitcoin Cash pokazala povratak od 10 do 300 dolara. „Blockchain prostor stiže do tačke gde je plafon na vidiku. Ako razgovarate sa prosečno edukovanom osobom u ovom trenutku, verovatno su čuli za blockchain najmanje jednom. Nema više mogućnosti za još jedan rast od 1.000 dolara u bilo čemu u ovom prostoru “, rekao je Buterin, piše CCN. Pogled na cenu ethereum-a tokom prošle sedmice ukazuje na to da je valuta počela sa 292,45 dolara, a u utorak je otvorila vrednošću od 285,18 dolara. Ethereum je u sredu nastavio opadajućom putanjom i otvorio sa 282,68 dolara, kao i u četvrtak te je otvorio je sa 281,03 dolara, da bi u petak zabeležio veći pad i otvorio berzu sa 228,31 dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 193,04 dolara.

