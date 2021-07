Nedostatak čipova utiče na proizvodnju OLED televizora i telefona

Proizvođači imaju dobar razlog da prelaze sa LED na OLED tehnologiju. Ekrani koji koriste Organic LED tehnologiju su tanji, imaju jasnije boje i oštriji prikaz, veću rezoluciju i troše manje energije. Ovakvi ekrani čak mogu da budu i savitljivi. OLED tehnologija osvaja tržište i danas praktično polovina proizvedenih mobilnih telefona i skoro svi high-end televizori imaju OLED ekrane.

Nedostatak čipova se svuda oseća

Za svoj rad ovi ekrani zahtevaju specijalizovane čipove. Oko 90 procenata njihove proizvodnje ostvaruje se u Južnoj Koreji, uglavnom u Samsung-ovim pogonima. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je kasnije počeo sa proizvodnjom ovih čipova i oni trenutno zauzimaju oko 10 procenata tržišta. Ove dve kompanije su trenutno prebukirane. Potražnja za ovim čipovima je daleko veća od njihovog ukupnog kapaciteta.

Očekuje se i da će u toku ove godine nedostatak čipova biti još izraženiji, a u aprilu je dostignuta njihova rekordna prodaja. Kompanije su uspele da povećaju proizvodnju čipova za 60 procenata, ali ni to ne uspeva da zadovolji potražnju. Dodatni problem je i što display čipovi moraju da se prilagode i optimizuju za svaku kompaniju i model uređaja u koji se ugrađuju. Stoga je masovna proizvodnja ovih čipova prilično kompleksna i teško izvodljiva.

Sve to je dovelo do povećanja cena komponenti koje se koriste u display čipovima za 15 procenata, a sve to će uticati i na podizanje cena finalnih proizvoda. S obzirom da je, recimo, cena OLED ekrana u mobilnim telefonima jedna od najvećih stavki u proizvodnoj ceni, možemo da očekujemo da će u narednom periodu i cene mobilnih telefona morati da idu na gore.

