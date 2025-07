Need for Speed pauziran? EA tiho “parkira” legendarnu franšizu

Jedna od najpoznatijih trkačkih video igara svih vremena, Need for Speed, mogla bi uskoro da ode u zaborav — makar na neko vreme. Prema navodima fotografa Metjua Everingema, dugogodišnjeg saradnika automobilskog sajta Speedhunters, kompanija Electronic Arts je „stavila Need for Speed na policu“ i tiho „parkirala“ celu franšizu. U isto vreme, Speedhunters — koji je finansirao upravo EA — takođe obustavlja svoj rad, nakon poslednje objave u aprilu ove godine.

EA još bez zvanične izjave, ali signali nisu ohrabrujući

Iako iz EA-a još uvek nema zvanične potvrde o sudbini serijala, niz odluka iznutra ukazuje na to da Need for Speed možda više nije prioritet. Ranije ovog meseca, kompanija je objavila da će 7. oktobra ugasiti online servere za Need for Speed Rivals, jednu od omiljenih igara fanova. Još ranije, 2023. godine, većina tima iz studija Criterion Games — koji je poslednjih godina razvijao NFS igre — premeštena je da radi na Battlefield serijalu, ostavljajući samo „osnovnu grupu“ da nastavi s trkačkom franšizom.

Nažalost, prema rečima šefa Battlefielda, Vinsa Zampelle, čak i taj ostatak tima je kasnije pridružen kolegama na Battlefieldu, što praktično ostavlja Need for Speed bez aktivnog razvojnog tima.

Kraj jedne ere?

Serijal Need for Speed datira još iz 1994. godine, kada je prvi naslov izašao za PlayStation i Sega Saturn. Od tada, objavljeno je više od 20 igara, a franšiza je postala sinonim za arkadne trke, brze automobile i trke protiv zakona. Poslednja igra u serijalu, Need for Speed Unbound, lansirana je u decembru 2022. i trenutno ima “Mixed” ocenu na Steamu sa preko 40.000 recenzija.

Iako EA nije definitivno zatvorio vrata za NFS, trenutni signali ukazuju da se franšiza nalazi na produženom odmoru. Da li će se Need for Speed vratiti u nekom novom obliku ili ostati samo nostalgična uspomena za milione fanova širom sveta — ostaje da se vidi.

Izvor: Engadget