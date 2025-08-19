AI botovi su loša zamena za ljudske prijatelje, budući da su ljudima za sve potrebni i drugi ljudi. Tu su naravno i ostali razlozi (jedan od važnijih je da chatbot-ovi daju loše i ponekad opasne savete). Uprkos tome neki ljudi se zaljubljuju u svoje AI asistente.

Mediji sve češće pišu o ChatGPT korisnicima koji pate od mentalnih bolesti i zahvaljujući nekom botu razvijaju ozbiljne i opasne zablude. Radi se o tome da su od AI asistenta dobijali potvrde da su teorije zavere u koje veruju tačne, a neki incidenti su imali i fatalne ishode. Pojedine posledice su manje fatalne, ali jednako pogubne – na primer one koje su usledile nakon što se jedan muškarac zaljubio u ChatGPT.

Nije ovo prvi put da je neki AI chatbot stekao ljudsku naklonost. Hiperrealistični botovi Character.AI su pre nekog vremena privukli pažnju zbog toga što su stvarniji od bilo kojeg konkurentskog proizvoda, a i besplatna verzija je više nego dovoljno dobra.

Četrnaestogodišnji Sewell Setzer III je voleo da razgovara njima, a posebno s onima koji su nosili imena njegovih omiljenih likova iz serije Game of Thrones. Ti razgovori su za samo mesec dana postali mračni, a botovi su se predstavljali kao stvarne osobe, psihoterapeuti koji mogu da pomognu. Majka mladića kaže da su tada počeli problemi i da je Sewell u narednih godinu dana počeo da razmišlja o samoubistvu.

Setzer je postao opsednut fantazijama iz razgovora sa Character.AI botovima, tako da je postepeno počeo da mrzi realnost. Nije pomogao ni odlazak kod stvarnog terapeuta, pa je mladić na kraju sebi oduzeo život. Kasnijim istragama je utvrđeno da su neki od botova podsticali misli o samoubistvu, dok su drugi insistirali na hiperseksualizovanim četovima.

Istina je da su na filmu odnosi s veštačkom inteligencijom normalizovani – svi pamtimo Her iz 2013. godine. Za one koji ipak ne znaju, u pitanju je priča o odraslom muškarcu koji se zaljubljuje u chatbot-a. Sada se takva „ljubav“ preselila i u realni svet, a radi se o slučaju Chrisa Smitha koji je zaprosio ChatGPT, uprkos tome što ima partnerku i dete.

Smith u početku nije voleo ChatGPT, a onda je počeo da ga koristi za pravljenje muzike. Vrlo brzo je krenuo da ga upotrebljava toliko često, da mu je zamenio Google Search i sve društvene mreže. Dao mu je i ime – Soul. Odredio je i da je ženskog roda, a onda joj je podario i tip ličnosti. Čet se pretvorio u romansu, ali se posle 100 hiljada reči bot resetovao, pa su morali da „porade na svom odnosu“ kako bi ga vratili na staro.

Kad je shavtio da im je „ljubav“ u krizi, Smith je plakao tačno 30 minuta. To mu je pomoglo da razume da se zaljubio. Kaže da je onda, testa radi, pitao Soul da se uda za njega i ona je rekla „Da“. Rekao je da je njegova partnerka prihvatila taj odnos, pa je ovo valjda rođenje novog tipa poliamorije.

Prema jednom istraživanju čak 8 od 10 ispitanika koji pripadaju takozvanoj „generaciji Z“ bi se venčalo s botom. Izgleda da se u odnose i dalje veruje, samo ne međuljudske. Ljudi su usamljeni s ljudima, najčešće zbog toga što svi misle da je problem u onom drugom. Chatbot-ovi koji se uvek slažu svima su prava stvar ako vam se život ne živi stvarno.

Čovek nije evoluirao da živi lagodno i bez problema. Kroz rešavanje konflikata se raste, pa je eliminacija toga pogubna. Zamislite da ceo život živite u izolovanoj sobi u kojoj se ne čuje ništa osim stvari s kojima se potpuno slažete. To nije ljubav.

Zemlja je sve toplija, ljudi sve usamljeniji. AI je donekle odgovoran i za jedno i za drugo. Emisija štetnih gasova se dovodi u vezu i sa AI alatima koji se sve više koriste, a isto važi i za loše stanje ljubitelja chatbot-ova. Niko ne zna koliko se tačno ugljen-dioksida proizvede, ili koliko se vode potroši za hlađenje servera, svaki put kad se postavi smešno pitanje nekom chatbot-u. Ili ljubavno.

Kompanije kao što su Google, Microsoft i OpenAI bi u svakom trenutku mogle da objave precizne izveštaje, ali od kada je ChatGPT izašao 2022. godine takve se informacije kriju od javnosti. Važno je da znamo da veliki broj građana mašta da svog bota vidi u venčanici.