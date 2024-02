Neke Windows 11 nadogradnje instaliraće se bez restarta računara

Restartovanje računara je danas neophodan proces prilikom instaliranja Windows nadogradnji. Uz to, način obaveštavanja korisnika upotrebom pop-up prozora, da to uradi, je često iritantan. Ponekad Windows čak sam odluči da je vreme da se računar restartuje, što može da dovede do gubitka podataka i frustracija korisnika.

Microsoft je izgleda konačno shvatio koliko takva praksa može da bude ometajuća za korisnike, pa je rešio da je (delimično) promeni. Sledeća verzija Windows 11 OS-a, nazvana Windows 11 2024 Update, značajno će smanjiti potrebu za restartovanje računara prilikom instalacije nadogradnji. Kompanija aktivno testira novu funkciju koju je nazvala Hot Patching. U pitanju je postojeća tehnologija koju Microsoft već upotrebljava na svojim serverskim proizvodima, pa su rešili i da je primene na desktop i laptop računarima. Ona radi na principu dodavanja novog koda u memoriji za procese koji su aktivni, bez potrebe za restartovanjem računara.

Ukoliko sve prođe kako treba sa testovima, Hot Patching bi mogao da smanji broj neophodnih restarta računara zbog nadogradnji na četiri godišnje. Trenutno je restart neophodan bar jednom mesečno, pošto u tim intervalima stižu bezbednosne nadogradnje. Zatim, tu su update-ovi sa novim funkcijama, kao i kritične bezbednosne zakrpe koje stižu preko reda… Hot Patching će zahtevati restart samo na kvartalnom nivou, kada dolaze veći setovi unapređenja OS-a.

Hot Patching će doneti i razne druge benefite, pored smanjenja broja restarta. Microsoft navodi da će proces nadogradnje biti brži i da će koristiti manje resursa, kao i da će ceo taj proces manje uticati na radni proces na računaru. Sigurnost računara će biti bolja jer će bezbednosne zakrpe biti aktivne odmah nakon instalacije, što kod tradicionalnog update sistema nije slučaj – mora da se čeka restart sistema.

