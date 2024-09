Neko je oborio svetski rekord u overklokovanju Raspberry Pi 5, dostigavši 3.4GHz sa SBC-om

Raspberry Pi 5 možda nije najmoćnija jedinica na svetu, ali to ne sprečava ljude da žele da povećaju njegovu frekvenciju i postignu najveće moguće brzine.

Jeff Geerling obara svetski rekord sa svojim Raspberry Pi 5

Na primer, jedan entuzijasta SBC-a naporno je radio kako bi postigao slavu oborivši svetski rekord za najviši rezultat na Geekbench 6. Sada je konačno osvojio krunu postigavši 3.4GHz sa malim čipom, ali to nije nešto što biste trebalo lako da pokušate kod kuće.

Jeff Geerling je postigao ovaj podvig koristeći svoj Raspberry Pi 5 i malo inženjeringa. Poslednji put kada smo ga pratili, oživeo je pokvareni Game Gear koristeći Raspberry Pi, a sada pokušava da izvuče svaki delić performansi iz svog Pi 5.

Ne morate overklokovati svoj Raspberry Pi 5 da bi dobro radio; čak i Jeff navodi da overklokovanje donosi minimalne dobitke u odnosu na količinu energije koja se troši na čip.

Pa, zašto on to radi? Jednostavno; zato što može. Ako se dovoljno dugo zadržite u zajednici Raspberry Pi, uskoro ćete naučiti da je „zato što mogu“ dobar razlog za bilo šta. Samo pitajte tipa koji je postavio vodeno hlađenje sa tvrdim cevima na svoj Raspberry Pi 5. Taj momak je izjavio da je ceo projekat bio samo da dokaže da može i da bi vazdušno hlađenje bilo sasvim u redu za Pi. U istom duhu, Jeff navodi da stvarno, stvarno ne morate overklokovati svoj Pi, tako da se ne brinite o zadržavanju na osnovnoj frekvenciji osim ako stvarno ne želite da ga pogurate do maksimuma.

Dostizanje 3.4GHz zahtevalo je mnogo hlađenja, uključujući poseban CPU hladnjak koji koristi elektricitet za hlađenje, hladnjak ispod Pi-ja i 3D-štampani ventilator koji duva preko svega. Nakon nekoliko neuspešnih testova, konačno je uspeo da završi Geekbench test na svom Pi-ju. U trenutku pisanja, njegov Geekbench rezultat drži svetski rekord, sa jednim jezgrima rezultatom od 1121 i višejezgranim rezultatom od 2219.

Dakle, da li je vredelo truda? Jeff navodi da je, uprkos udvostručavanju količine energije koju Pi troši tokom rada, uspeo da postigne samo 14% povećanje performansi u odnosu na osnovne postavke, tako da nije vredelo zbog same performanse ploče. Međutim, za postizanje cool svetskog rekorda, misli da je to bilo sjajno dostignuće – kao i mi.

Izvor: Xda-developers

