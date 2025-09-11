Neko je odštampao svoj mozak u 3D-u — i vi to možete, uz prave fajlove

Imate one dane kad vam deluje da ste zaboravili mozak kod kuće?

Ako vam se sviđa ideja zanimljivih i čudnih ukrasa za sto, ovo je projekat za vas

Poput onog kada mleko stavite u ormar, a griz u frižider. Srećom, postoji način da sebi (i drugima) dokažete da vaš mozak ipak postoji — i to bukvalno, u fizičkom obliku. Kako? 3D štampanjem vlastitog mozga.

Kako je sve počelo

Korisnik Reddita po imenu Soosbrecht podelio je projekat na kojem je radio: vernu 3D štampanu repliku svog mozga, prosvetljenu iznutra crvenim svetlom i postavljenu na stalku s natpisom „Dokaz da Marc ima mozak.“ Osim što izgleda kul i služi kao odličan pokretač razgovora, njegova priča je još zanimljivija.

Marc je nedavno imao problema s migrenama, pa je otišao na MRI snimanje (magnetna rezonanca). Nakon pregleda, dobio je 3D mapu svog mozga — i tada mu je sinula ideja: zašto od toga ne napraviti fizički model?

Može li to svako da uradi?

Zapravo — da. Iako ne možete baš „usput“ da napravite svoj mozak bez MRI-a, pokazalo se da možete zatražiti 3D model svog mozga od svog lekara nakon skeniranja. Taj podatak vam po zakonu pripada, i često dolazi u formatu koji je lako konvertovati u STL fajl — standardni tip fajla za 3D štampanje.

Marc je uradio upravo to:

Uzeo digitalni model iz MRI skeniranja.

Pretvorio ga u STL fajl.

Izrezao rupu u sredini da bi ubacio sijalicu.

Dizajnirao stalak.

Odštampao sve u 3D štampaču.

Krajnji rezultat? Mozak koji svetli. I savršen poklon samom sebi.

Šta ako nemate MRI sken?

Naravno, ne morate odmah zakazivati magnetnu rezonancu samo zbog kul 3D modela. Ako vam se sviđa ideja zanimljivih i čudnih ukrasa za sto, ali ne želite da skenirate mozak, postoje hiljade STL fajlova na internetu koje možete besplatno preuzeti — od zabavnih figurica do interaktivnih igračaka za sto.

Dakle, ako ste nekad sanjali da držite svoj mozak u ruci (ili ga koristite kao noćnu lampu), sada znate da je to i te kako moguće. Sve što vam treba je MRI sken, malo tehničke veštine i 3D štampač. Ili makar neko s 3D štampačem u kraju. Nauka + lični projekti = sjajna kombinacija.

Izvor: Xda-developers