Neko je oživeo zvuk dial-up interneta — ali za Wi-Fi

Za sada je ova ideja više umetnički eksperiment nego praktična funkcija. Zamislite da se vraćate u vreme kada ste se povezivali na internet uz karakteristično “pištanje” modema — sada je ta scena reinkarnirala, ali sa modernim priključkom: Wi-Fi.

Kako je projekat izveden

Projekt pod nazivom “Wi-Fi kao dial-up” koristi hardversku konfiguraciju koja prikuplja podatke sa Wi-Fi mreže i pretvara ih u analogne signale koji zvuče upravo kao stari modemski handshake zvukovi — škripavi tonovi, stalni šum, melodija koja mnogima izaziva setu. Kod je ukomponovan u mikrokontroler koji prima digitalne pakete, a zatim ih prevodi u ritmičke audio sekvence koje izlaze kroz zvučnik. Zvuk nije identičan izvornom dial-up zvuku koji je korišćen zbog tehničkih ograničenja tadašnjih telefonskih linija, ali dovoljno verodostojan da privuče pažnju i izazove reakciju.

Prema izveštaju, za vreme prikaza ovog zvuka autor stvara utisak da je “internet ponovo spor” — ali istina je da su brzine i dalje tipične za modernu Wi-Fi mrežu; jedina promena je audio doživljaj. Projekat ima i element eksperimenta – koristi promene amplitude i frekvencije kako bi efekt bio razigraniji i bliži originalnom senzorskom iskustvu povezivanja iz 90-ih.

Za sada je ova ideja više umetnički eksperiment nego praktična funkcija, ali pokazuje kako tehnologija može da prenese nostalgiju i karakteristične audio effekte jedne ere u sasvim novo okruženje.

Izvor: Xda-developers