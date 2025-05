„Neko je rekao AI agenti?“ – pita Google

Google se pridružio čitavom nizu tehnoloških kompanija koje guraju koncept „agentske veštačke inteligencije“ (agentic AI) pred prilično nespremne i možda nezainteresovane poslovne korisnike.

Kupci nisu sigurni, ekonomija ne blista, tehnologija izgleda simpatično, ali…

Pitanja ostaju: koliko su ovi alati zapravo efikasni u rešavanju realnih poslovnih problema – i koliko će sve to da košta?

Na godišnjoj Google Cloud Next konferenciji u Las Vegasu, Google je lansirao gomilu noviteta, među kojima je i najava Agent Development Kit-a (ADK) – open-source okvira koji bi trebalo da pojednostavi razvoj poslovnog softvera koji koristi AI agente. Reč je o softveru koji odgovara na pitanja, izvršava zadatke, donosi odluke i generiše rezultate uz pomoć velikih jezičkih modela. Ukratko: softver koji komunicira sa drugim softverom. Google tvrdi da će uz njihov ADK biti moguće napraviti AI agenta sa manje od 100 linija intuitivnog koda. Uz to dolazi i „agent garden“ – zbirka unapred pripremljenih botova, alata i preko 100 gotovih konektora za popularne izvore podataka. Pored toga, Google najavljuje i novi protokol Agent2Agent (A2A) koji omogućava agentima iz različitih sistema da međusobno komuniciraju. Oko 50 partnera već je uključeno – uključujući Accenture, Box, Deloitte, Salesforce, SAP, ServiceNow i TCS – i svi aktivno doprinose razvoju. „Agent garden“ omogućava korisnicima da pristupe gotovim konektorima, API-jevima, integracionim tokovima i podacima sa platformi kao što su BigQuery i AlloyDB. Primer upotrebe dolazi iz pravne firme Freshfields, koja koristi Vertex AI (Google-ovu AI platformu za preduzeća) kako bi razvila prilagođene agente za pravne i poslovne procese, ali i search-botove za internu pretragu firminih podataka. Za potrebe obrade jezika i pretraživanja, Google je najavio i sedmu generaciju Tensor Processing Unit-a (TPU) – Ironwood čipove koji nude 10 puta veće performanse od prethodne Trillium generacije. Kompletan Ironwood pod u zakupu kroz Google Cloud može da postigne 42,5 eksaFLOPS-a FP8 performansi, što zadovoljava potrebe modela poput novog Gemini 2.5. Google nije sam u ovoj trci. Salesforce agresivno gura svoju viziju automatizovanih poslovnih interakcija uz pomoć generativnog AI-a. Njihov CEO, Marc Benioff, prošle godine je rekao da kompanija planira da nadoknadi pad u licenci tako što će naplaćivati svaku interakciju korisnika sa botom, nazivajući to „prilikom sa veoma visokom maržom“. Sličnu strategiju sprovodi i Workday, a čak i Microsoft je duboko u igri sa svojim 365 Copilot paketom – zasnovanim na višemilionskoj saradnji sa OpenAI.

Ali – šta korisnici dobijaju? Analitičari iz Gartner-a upozoravaju da bi korišćenje Microsoft Copilot alata moglo izazvati neplanirane troškove, čak i iznad osnovne licence. „Microsoft 365 Copilot Chat može značajno uticati na troškove softvera i cloud servisa za klijente. Potrebna je kontrola nad korišćenjem i troškovima.“

Yrieix Garnier, potpredsednik za proizvode u Datadog-u, kaže da agenti često funkcionišu preko više platformi, poput Microsoft-a i Google-a: „Njihovo ponašanje može značajno da varira u zavisnosti od ulaza, konteksta i logike povezivanja. Jedan zahtev korisnika može da pokrene višestepeno rezonovanje, API pozive ili čak da aktivira druge agente – što čini trošak i potrošnju teško predvidivim.“

Rešenje, kako kaže, leži u naprednoj posmatrajućoj analitici:

„Potrebno je pratiti ulaze, među-korake u rezonovanju i izlaze za svaki AI zadatak. Upotrebu tokena, latenciju, odgovore modela i greške treba nadgledati vrlo detaljno – baš kao kod mikroservisa.“

Chirag Dekate, potpredsednik Gartner-a, kaže da se Google izdvaja ulaganjem u TPU čipove, povezivanjem sa različitim izvorima podataka, i svojim A2A protokolom koji omogućava saradnju među agentima iz različitih sistema:

„Ako želite da izgradite agensku infrastrukturu budućnosti, potrebni su vam agenti koji međusobno sarađuju u rešavanju složenih problema. Tu je Google-ov protokol izuzetno zanimljiv.“

Ipak, on upozorava da su generativni AI modeli daleko od zamene za ljude:

„Ovo je više marketinški hype. Daje lažnu nadu da se ljudska radna snaga može brzo zameniti – a još nismo stigli dotle.“

Osim toga, mnoge kompanije su oprezne kada je reč o investicijama u AI agente – zbog globalne ekonomske neizvesnosti, trgovinskih ratova i strahova od recesije.

„Vidimo signale da se preduzeća okreću optimizaciji troškova, za razliku od prošlogodišnjeg entuzijazma oko AI-ja. Investicije će se nastaviti, ali će fokus biti drugačiji. Inovacije neće stati, jer veliki cloud provajderi ne usporavaju – naprotiv, udvostručuju ulaganja.“

Izvor: Theregister

