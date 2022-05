Nekoliko najboljih načina da se nosite sa elektronskim otpadom

Recikliranjem možete izbeći zagađenje životne sredine i druge toksične posledice. Elektronski otpad ili e-otpad odnosi se na ono što se dešava sa našom elektronikom kada je bacimo. I bacamo mnogo – do 50 miliona metričkih tona godišnje širom sveta, i to raste. I sa ovim postoje veliki problemi: mnogi elektronski uređaji imaju toksične materijale koji ne pripadaju deponijama, a da pritom ne rizikuju trovanje obližnjeg tla i podzemnih voda.

Oni koji se „recikliraju“ prečesto se šalju u inostranstvo da bi bili spaljeni ili pretopljeni u otpad, oslobađajući sve te toksine u životnu sredinu i izazivajući još više problema širom sveta.

Dakle, šta treba da uradi odgovoran vlasnik elektronike? Vaša tipična korpa za otpatke nije podešena za elektroniku. Ako imate opasne materijale (uključujući uređaje sa LCD ekranima, procesore, litijum-jonske baterije i još mnogo toga), evo najboljih trenutnih načina da se nosite sa njima.

UVEK proverite lokalne smernice za gradsko odlaganje i deponiju za više informacija o tome kako da odložite određene stvari. Obično će imati jasna pravila o tome koje vrste elektronike mogu biti dozvoljene, šta treba da radite sa njima i koja posebna pravila, naknade ili koraci mogu da se primenjuju na određene vrste elektronike. Ove smernice su dizajnirane da pomognu ljudima da donesu dobre odluke o odlaganju i predstavljaju odličan resurs

Kada je moguće, donirajte

Ovo olakšava trenutnim vlasnicima: Potražite lokalne organizacije koje žele upotrebljivu elektroniku za svoje objekte. Naravno, uređaji moraju biti u upotrebljivom stanju i ne previše stari da bi bili odgovarajuća donacija, ali to je opcija koja ih drži van smeća što je duže moguće, a to je plus. Oh, i uvek obrišite i resetujte uređaj na fabrička podešavanja pre nego što ga date – to se odnosi na bilo koji korak e-otpada.

Pronađite pouzdanu opciju za reciklažu

Postoje opcije elektronskog recikliranja, ali uvek je dobra ideja da proverite njihove akreditive. Potražite reciklere koji su vrlo jasni da recikliraju na licu mesta i ne šalju ih u inostranstvo. Ako vaš grad koristi reciklažu, saznajte koji i potražite ih i – ponekad gradovi jednostavno biraju najjeftiniju opciju, koja možda uopšte nije recikliranje elektronike. Pravi recikleri imaju postrojenja koja razbijaju elektroniku, sakupljaju staklo i aluminijum i prosejavaju retke metale kao što je zlato pre nego što bezbedno odlažu ostatak.

Koristite uslugu uništavanja podataka

Da li vaš elektronski uređaj ima skladište, posebno SSD skladište? Čak i kada se ovi izdržljivi čvrsti diskovi obrišu, podaci se i dalje mogu oporaviti. Zbog toga se od preduzeća često zahteva da preduzmu dodatne korake kada se bave svojim čvrstim diskovima. Usluge uništavanja podataka nude mogućnost usitnjavanja čvrstih diskova na male komadiće, garantujući da se ništa ne može oporaviti. Ovo je dobra ideja ako imate grupu hard diskova za bacanje koji mogu da sadrže bilo koju vrstu osetljivih informacija.

Pošaljite ga

Određene kompanije prihvataju manji e-otpad. Zbog korporativne odgovornosti, oni imaju sopstveni interes da barem pokušaju da se uvere da se uređaji pravilno recikliraju, tako da to nije najgora opcija. Apple čak ima namenske robote koji rastavljaju njegove iPhone uređaje kada više nisu upotrebljivi. Uvek proverite prodavnice u vašem kraju da vidite koji je njihov metod..

Šta je sa baterijama?

Odlaganje baterija nije tako uobičajeno kao nekada, ali svi još uvek imamo uređaje koji rade na starim AA ili sličnim baterijama. Dobra vest je da staromodne alkalne baterije poput ovih nisu posebno toksične i da mogu ići na deponije zajedno sa svim drugim normalnim otpadom. Za još više dobrih vesti, određene vrste baterija – poput punjivih verzija, itd. – dolaze sa etiketama koje jasno pokazuju da nisu namenjene za odlaganje u smeće.

