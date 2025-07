Nelt Grupa i UNICEF – Godinu dana zajedničke misije obrazovanja za održivu budućnost

Deca i mladi u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini već osećaju dobrobit od strateškog partnerstva koje su Nelt Grupa i UNICEF započeli pre godinu dana sa ciljem da obrazovni sistemi u regionu postanu otporniji, inkluzivniji i bolje pripremljeni da odgovore na zahteve savremenog društva i tržišta rada.

Kroz zajedničku trogodišnju inicijativu vrednu 1,3 miliona dolara, učenici iz škola sa visokom zastupljenošću ranjivih grupa dobijaju priliku da razviju digitalne i zelene veštine, uče kroz STEM projekte, i grade samopouzdanje, kreativnost i timski duh. Tokom 2026. godine planirano je proširenje aktivnosti i na tržište Angole, gde Nelt Grupa takođe posluje.

„Današnji svet zahteva znanja i veštine koje se ne uče samo iz knjiga. Potrebni su nam obrazovni sistemi koji su prilagodljivi i dostupni svima, naročito ranjivoj deci i mladima, i koji su usmereni na jačanje veština koje će im pomoći da uspešno grade svoje živote i karijere u 21. veku. Da bi se ova vizija ostvarila, partnerstva sa privatnim sektorom su od suštinskog značaja. Kada kompanije poput Nelt Grupe ulažu u obrazovanje, one ulažu u budućnost koja je pravednija, pravičnija i puna potencijala. Duboko cenimo njihovu posvećenost stvaranju prilika za decu i mlade u sve tri zemlje“, izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Deca i mladi moraju da steknu znanja i veštine koje će im omogućiti da odgovore na izazove i iskoriste prilike koje donosi budućnost. Od obrazovanja se danas očekuje da prati razvoj nauke, tehnologije i ekonomije kako bi učenici sticali znanja zasnovana na novim naučnim otkrićima i savremenim tehnoloških dostignućima i razvijali veštine za njihovu primenu u svakodnevnim životnim situacijama. Da bi uspešno odgovarali na izazove savremenog doba, ključno je da steknu veštine za 21. vek, kao što su kritičko mišljenje, rešavanje problema, saradnja, kreativnost.

„Za Nelt Grupu, ulaganje u obrazovanje je strateška i društvena odluka. Verujemo da deca i mladi zaslužuju jednake šanse da razviju veštine, kroz promociju inovativnih nastavnih praksi i prilika za učenje u sve tri programske zemlje, koje će im pomoći da uspešno odgovore na izazove budućnosti“, izjavio je Nenad Miščević, potpredsednik za tržište Srbije.

U Srbiji, program „Podrška razvoju veština za 21. vek“ doprineće da 15.000 učenika iz 30 osnovnih škola, u kojima ima veliki broj dece iz ranjivih grupa, razvije veštine koje su im potrebne za život i rad u savremenom svetu. U toku je osmišljavanje novog koncepta školskih klubova u saradnji sa nastavnicima, stručnjacima i donosiocima odluka. Škole su dobile STEM setove koji se koriste u nastavi i koji će biti važan resurs za istraživačke aktivnosti u okviru školskih STEM klubova. Organizovane su razmene ideja između nastavnika i direktora, što se pokazalo kao snažan izvor učenja i motivacije. U pripremi je podrška direktorima škola za razvoj liderskih veština kroz mentorski model inspirisani poslovnim svetom.

U Severnoj Makedoniji, program „Osnaživanje učenika kroz praktično učenje i klimatsko obrazovanje“ unapređuje srednje stručno obrazovanje kroz integraciju zelenih veština. Do sada je potpisano 16 novih partnerstava između škola i naučnih i javnih institucija za praktičnu nastavu za životnu sredinu i klimatsko obrazovanje. Obučeno je 45 mentora, sa planom da ih do početka naredne školske godine bude 120. Revidiraju se kurikulumi za 10 osnovnih stručnih predmeta koji će godišnje obuhvatiti više od 3.000 učenika, značajno premašujući prvobitno planirane ciljeve.U Bosni i Hercegovini se kroz program „TransformED“ radi na digitalnoj transformaciji obrazovanja. Tokom prve godine, 25 škola je uključeno u inovativnu inicijativu „Tinkering with E-Waste“, gde se stari elektronski uređaji koriste za STEM nastavu. Obučeno je 35 nastavnika, a razvijeni su i materijali za nastavu koji će biti dostupni mreži od 100 škola. Ovi materijali delom pripadaju i IT Girls inicijativi. UNICEF i partneri su uspostavili i međuresorsko teloza digitalnu transformaciju obrazovanja na nivou Bosne i Hercegovine.