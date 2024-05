Nema dovoljno prostora na iPhone-u? Pre nego što izbrišete uspomene, proverite iOS podešavanja

Ponovo se dogodilo: vaš iPhone vas obaveštava, “Prostor na iPhone-u je popunjen.”

Pratite ove korake da biste oslobodili više prostora za sve svoje fotografije i video zapise

Odjednom, žalite što ste napravili toliko fotografija tokom poslednjeg porodičnog odmora. Želite da preuzmete album sa Spotifyja ili poslednju sezonu vašeg omiljenog Netflix rijaliti šoua, a sada morate odlučiti da li su sve te fotografije i video zapisi vredni čuvanja. Pre nego što nešto obrišete, možete i trebalo bi da iskoristite određene iOS funkcije da oslobodite prostor na svom iPhone-u. Postoje dva ugrađena iOS podešavanja koja vam mogu pomoći da očistite značajnu količinu prostora na svom iPhone-u – jedno trajno, a drugo privremeno – tako da možete instalirati najnovije softverske nadogradnje, napraviti više fotografija i video zapisa i preuzeti više aplikacija. Evo šta treba da znate.

Optimizujte fotografije i video zapise na svom iPhone-u da biste oslobodili prostor

Ako želite da sačuvate svoje dragocene uspomene (čak i samo vaše meme screenshot-ove) ali i dalje želite da oslobodite prostor, najlakši način je da optimizujete fotografije i video zapise koji već postoje na vašem uređaju.

Podrazumevano, svaki put kada napravite fotografiju ili video zapis, on se čuva u punoj rezoluciji na vašem uređaju. Ako snimate fotografije i video zapise u najvišoj mogućoj rezoluciji, oni mogu zauzeti prilično prostora. Minut videa snimljenog u 4K rezoluciji pri 60 sličica u sekundi zauzima otprilike 400 MB – skoro pola gigabajta. To je prilično značajno.

Da biste optimizovali svoje fotografije i video zapise, idite na Settings > Photos i uključite opciju Optimize iPhone Storage (da biste ovo omogućili, treba da imate uključenu postavku iCloud fotografija iznad). U zavisnosti od toga koliko fotografija i video zapisa imate na svom iPhone-u, ovo može potrajati prilično dugo, ali kada završi, trebalo bi da primetite značajno više slobodnog prostora na svom uređaju. Sve vaše fotografije i video zapisi u punoj rezoluciji tada se prenose na vaš iCloud, dok se manje, niže rezolucije čuvaju na vašem uređaju, kako bi zauzimali manje prostora. Ako želite da pristupite fotografijama i video zapisima visoke rezolucije, možete otići u aplikaciju Photos i preuzeti bilo koji fajl koji ee optimizovan; za ovo je potrebna pristojna internet veza. Vaše nedavno napravljene fotografije i video zapisi možda postoje u punoj rezoluciji, pa nećete morati da preuzimate svaku fotografiju ili video zapis.

Ako nemate dovoljno iCloud prostora, lakše je nadograditi svoj oblak nego nabaviti nov telefon. U SAD-u, možete nadograditi na 50GB za samo dolar mesečno, ili možete izabrati veći plan: 200GB za 3 dolara mesečno ili 2TB za 10 dolara mesečno. Cene variraju u zavisnosti od vaše zemlje ili regiona.

Da biste nadogradili svoj iCloud na svom iPhone-u, idite na Settings > (your name) > iCloud > Manage Account Storage > Buy More Storage. Izaberite plan, a zatim pratite uputstva. Ako nadogradite na bilo koji plaćeni iCloud pretplatnički paket, dobićete pristup iCloud+, koji takođe nudi funkcije iCloud Private Relay i Hide My Email.

Privremeno uklonite svoje najveće aplikacije da biste uštedeli prostor na iPhone-u

Ne koristite svaku aplikaciju koja je sačuvana na vašem iPhone-u. Mnoge od njih samo stoje tu, poput aplikacija vaših omiljenih avio-kompanija, kamera i muzičke produkcije. Čak i ako ih povremeno koristite, verovatno vam ne treba dnevni pristup većini aplikacija, zbog čega biste trebali razmotriti mogućnost privremenog uklanjanja aplikacija u slučaju da vam očajnički treba prostor. Recimo da želite da preuzmete i instalirate najnoviju iOS nadogradnju. Ako je to glavna nadogradnja, kao što je iOS 16, možda će vam trebati malo više od 5GB da instalirate softver. Ako je to ažuriranje tačke, poput iOS 16.1, potrebno vam je oko 1GB. A ako nemate dovoljno prostora za skladištenje za ažuriranje, možete brzo ukloniti aplikacije, što je srednji put između čuvanja i brisanja aplikacija.

Idite na Settings > General > iPhone Storage i proverite koje aplikacije zauzimaju najviše prostora. Nekim ugrađenim aplikacijama poput Photos i Messages nije moguće ukloniti, pa budite upozoreni. Ako pronađete veću aplikaciju koju želite da uklonite, dodirnite je i odaberite opciju Offload App. Sačekajte malo, i aplikacija bi trebalo da bude uklonjena sa uređaja, dok će vaši dokumenti i podaci ostati sačuvani na uređaju. Ako vam je potreban privremeni prostor, za preuzimanje softvera, samo prođite kroz listu i uklonite sve aplikacije koje možete. Količina koja će biti uklonjena za svaku aplikaciju će varirati, ali trebalo bi da vidite broj pored App Size. Zanemarite broj pored Documents & Data, jer će to ostati na vašem uređaju. Jedini način da se to ukloni je da zapravo obrišete aplikaciju.

Uklonite sve aplikacije koliko god vam je potrebno dok ne dobijete dovoljno prostora. Ne možete koristiti aplikaciju koja je uklonjena, ali ako želite da vratite aplikaciju, idite u svoju biblioteku aplikacija i dodirnite dugme iCloud da je ponovo preuzmete. Ako je uklonjena aplikacija na vašem početnom ekranu, jednostavno je dodirnite da je preuzmete. Nećete morati ponovo da se prijavljujete ili bilo šta drugo; imaćete pristup aplikaciji kao da nikada nije bila obrisana.



