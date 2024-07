Nemačka vlada poseduje oko 2 milijarde dolara u bitcoinima

Nemačka vlada nedeljama prodaje bitcoin vršeći pritisak na prodaju najveće kriptovalute na svetu.

Cena bitcoina je dramatično opala. Vrednost bitcoina je najniži nivo od februara 2024. godine tokom prošle nedelje. Nemačka vlada već nedeljama prodaje bitcoin u vrednosti stotina miliona dolara što je ključni faktor intenzivne rasprodaje kriptovalute.

Tokom prošlog meseca, nemačka vlada je počela da prodaje bitcoin iz novčanika kojim upravlja Savezna kancelarija za kiminalističku policiju, koja se lokalano naziva BKA.

BKA je u junu prodala 900 bitcoina u vrednosti od 52 miliona dolara iz masovne pljačke zaplenjene sa nefunkcionalnog veb sajta za filmsku pirateriju. Prošle nedelje vlada je prodala dodatnih 3000 bitcoina u vrednosti od 172 miliona dolara, a zatim je nemačka policija prodaja još 2739 bitcoina za 155 miliona dolara.

Nemačka vlada za sada nije dostupna za komentare.

Ovakvim ponašanjem nemačke vlade bitcoin je pratkično potopljen. Tokom jednog dana celokupno tržište je izgubilo više od 170 milijardi dolara.

Priča o digitalnoj valuti možda počinje da dobija svoje lice. Ponašanje nemačke vlade jasno ukazuje pre svega da je došlo do snažne ekonomske krize u kojoj je značajno pojačati novčane rezerve. To je jasan signal povećane inflacije. Osim toga, ovakva trgovina i način na koji se odvija pokazuje da su gotovo sve, i to uglavnom, najglasnije vlade protiv kriptovaluta, bile umešane u ne samo stvaranje već i manipulaciju ovim tržištem.

Sa punim opravdanjem može se postaviti pitanje da li se ulaganjem u izmišljenu valutu i stvaranje njenog pokrića namerno uticalo na sve dublju ekonomski krizu? Koja je funkcija Američkih regulatornih i demokratskih tela u ovom maslu? Koliko je vizija o kriptovaluti bila još jedan od strateških poteza za uništavanje svakog oblika privatnog vlasništva i preduzetništva širom sveta? Kolika je tačna šteta u pogledu zagađenja životne sredine izazvala ova vrsta poigravanja?

Izvor: cnbc.com

Podelite s prijateljima

Tweet