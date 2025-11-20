PC - Naših 30
Nemački sud kaznio Google sa 572 miliona evra

Marija Ljevnaic

Nemački sud je utvrdio da je Google zloupotrebio svoj dominantni položaj.

Nemački sud je doneo presudu prema kojoj Google mora da plati 572 miliona dolara zbog zloupotrebe svog dominantnog položaja na tržištu. Presuda ukazuje da su dve nemačke kompanije oštećene u procesu poređenja cena na Google, zbog čega moraju da dobiju milionsku nadoknadu.

Google mora da plati platformi za poređenje cena Idealo oko 465 miliona evra i 107 miliona evra kompaniji Producto.

Sud je utvrdio da je Google forisirao svoju platformu za poređenje cena zbog čega su navedene platforme oštećene i što označava kršenje konkurencije.

Google smatra da presuda nije pravedna i namerava da uloži žalbe na obe presude.

Izvor: techcrunch.com

