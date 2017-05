Nemogući tuneli Elona Muska

Elon Musk želi da izgradi složene, podzemne železničke sisteme ispod najvećih i najgušćih urbanih cenatara u zemlji. To možda i nije njegova najambicioznija ideja – ne zaboravimo na njegov plan da kolonizuje Mars i pretvori ljude u kiborge. Međutim, „The Boring Company“, kako je ideja tunela nazvana, je ipak prilično neobična.

Kao dokaz toga, postavljen je video klip ovog koncepta, na kojem je prikazan zastoj u saobraćaju i crveni automobil nalik Tesla automobilima koji ide s jedne strane prometne ulice i staje na futurističku metalnu platformu koja funkcioniše poput lifta. Dole automobil ide u ono što je najverovatnije podzemni Los Anđeles – naime, „The Boring Company“ trenutno radi na rešavanju problema epidemije zloglasnog saobraćaja tog grada. Možemo videti i mrežu preplitanja autoputeva, dok se automobili kreću po nečemu što izgleda poput magnetnih šina pri brzinama do 200 km/h.

Na kraju ove konceptualne demonstracije na klipu se nagoveštavaju i neke opcije transporta javnog prevoza, u obliku velikih staklenih pravougaonika, koje bi mogle prevoziti brojne ljude, pa čak i bicikle, kroz podzemnu mrežu tunela. Ceo ovaj koncept je, naravno, godinama udaljen od realnosti. Ali Musk zaista radi na njemu.

On čak radi i na 122 metara dugačkoj i 1200 tona dosadnoj mašini nazvanoj „Nannie“, a njegova skoro formirana jedinica za tunele radi na izgradnji pruge za testiranje ispod parkinga američke kompanije SpaceX u Hotornu u Kaliforniji. Ostaje nejasno kako bi Musk nastavio sa ovim i došao do mreže tunela kakve vidimo u klipu. Ali, ako bi iko to mogao da uradi to je onda milijarder na čelu svemirske transportne jedinice sa višekratnim upotrebama raketa i kompanije sa električnim i polu-autonomnim automobilima.

Izvor: The Verge