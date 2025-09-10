Nepal blokira Facebook, X, YouTuBe jer nisu registrovani
Nepalska vlada je blokirala glavne platforme društvenih mreža nakon što se nisu registrovale kod vlasti.
Nepal je blokirao veb stranice društvenih medija poput Facebook, YouTuBe i X nakon što ove kompanije nisu ispoštovale propis koji je zahtevao da se registruju kod vlade. Nepalska vlada tvrdi da korisnici sa lažnim ličnim dokumentima šire mržnju i glasine, da se bave sajber kriminalnom i narušavaju društvenu harmoniju putem svojih mreža.
Ministarstvo je tražilo od svih društvenim mreža da se registruju u Nepalu. Kako se to nije dogodilo zabranjeno je ukupno 26 društvenih mreža.
Nepal je zatražio od društvenih mreža da prilikom registracije imenuju kancelarij za vezu u zemlji i podnela zahtev za zakon koji bi pružio mogućnost da se platformama društvenih mreža pravilo upravlja, da su odgovorne i da snosi odgovornost. O novom zakonu nije u potpunosti raspravljano u parlamentu i kritikovan je kao sredstvo za cenzuru i kažnjavanje protivnika. Navodno zakon je pokušaj da se ograniči sloboda govora i izražavanja u zemlji ili kršenje osnovnih ljudskih prava.
Zvaničnici tvrde da je neophodno doneti zakone koji prate društvene medije i koji osiguravaju da korisnici i operateri budu odgovorni za ono što dele i što se na tim platformama objavljuje.
