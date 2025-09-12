Nepal zatvara neregistrovane društvene mreže

Vlasti traže lokalni kontakt i mehanizme samoregulacije.

Pojačava se nadzor nad društvenim mrežama

Nepalska vlada nedavno je uvela direktivu kojom društvene mreže moraju da osiguraju da njihove platforme budu dobro upravljane, odgovorne i transparentne. Ministarstvo je navelo da je zakon ciljano uveden kako bi se suzbila online mržnja, širenje glasina i sajberkriminal. Kritičari SU tvrdili da je reč o alatu za cenzuru i kršenju osnovnih prava građana.

„Nije pogrešno regulisati društvene mreže, ali prvo moramo imati pravnu infrastrukturu da to sprovedemo. Iznenadno zatvaranje je kontrola“, rekao je Bhola Nath Dhungana, predsednik Digital Rights Nepal. Federacija nepalskih novinara dodaje da ova mera „ugrožava slobodu štampe i pravo građana na informacije“. Isto mišljenje ima i Komitet za zaštitu novinara sa sedištem u Njujorku.

Nepal je najnovija država koja pojačava nadzor nad društvenim mrežama, dok su SAD, Evropa i Brazil već uveli slične mere. Sused Indija je takođe uveča lokalne službenike za poštovanje propisa i mehanizme za uklanjanje sadržaja, a čak je pretila i zatvorom zaposlenima Twitter-a.

Izvor: Engadget