Neposredna budućnost Wi-Fi tehnologije

IEEE je formulisao novi standard za Wi-Fi povezivanje 802.11ax ali se nećemo zaustaviti na većoj efikasnosti koju taj protokol nudi. Upoznajmo Passpoint, Agile Multiband, Optimized Connectivity, Wi-Fi Aware sertifikat i, kao vezu svega toga, Wi-Fi certified Home Design.

Bežična Wi-Fi konekcija je najčešće korišćen način za prenos podataka na mobilnim telefonima, tabletima, notebook računarima ali i ostalim kućnim uređajima, poput set-top boksova, pametnih televizora ili IP kamera. Gotovo da ne postoji deo urbanog okruženja gde skeniranje etra neće pokazati gomilu pristupnih tački. Neki uređaji, poput netbook-a i tableta, više se ne mogu ni zamisliti bez Wi-Fi povezivosti. Bežična konekcija svakako je elegantnije rešenje od upotrebe kablova koji mogu naružiti stambeni prostor ili poslovno okruženje. Ovaj interfejs je u stalnom razvoju i primenjuje se u sve brojnijim IT uređajima. Nova rešenja standardizuje i promoviše Wi-Fi alijansa, koja je objavila predviđanja o primeni Wi-Fi interfejsa u bližoj budućnosti.

Kako do brže veze

Povećanje brzine prenosa je najatraktivnije poboljšanje Wi-Fi komunikacije koje može zainteresovati korisnike. Povećanjem brzine Interneta koju operatori nude korisnicima sve je očiglednija razlika između kablovski povezanih računara i uređaja koji se bežično povezuju na ruter. Neki operatori reaguju tako što u ponudi imaju i brže AC rutere pa se poboljšanje može primetiti na najnovijim mobilnim telefonima, tabletima i netbook-ovima koji podržavaju 802.11ac komunikaciju.

Sve veći multimedijalni fajlovi i prenos HD, UltraHD i Virtual Reality sadržaja zahtevaju bržu bežičnu konekciju, pa su proizvođači ponudili Wi-Gig (802.11ad) uređaje (pogledajte PC#241).

Tokom prošle godine Wi-Gig ruteri i klijent adapteri tražili su svoje mesto u kućnom i poslovnom okruženju pa je na red došlo i poboljšanje Wi-Fi povezivosti na većim (zatvorenim i otvorenim) površinama.

U martu 2013, radna grupa organizacije IEEE oformila je tim koji se bavi povećanjem efikasnosti WLAN interfejsa (HEW). Rezultat je IEEE 802.11ax standard koji može da ostvari teoretsku brzinu komunikacije do 10 Gb/s. U odnosu na teoretske brzine postojećih 802.11ac (s nadogradnjom wave 2) i 802.11ad rešenja, to ne deluje kao značajan pomak, ali se najveći napredak očekuje na polju povećanje efikasnosti protoka. 802.11ax je kompatibilan s prethodnim a/b/g/n/ac verzijama i koristi frekventne opsege na 2,4 GHz i 5 GHz. Standard 802.11ac specifikovao je samo upotrebu u 5 GHz opsegu (upotrebu na 2,4 GHz definiše 802.11n verzija). 802.11ax specifikuje i upotrebu 2,4 GHz opsega s naknadnim dodavanjem nekih frekvencija između 1 GHz i 6 GHz.

U svrhu povećanja efikasnosti protoka koristiće se tehnologije slične onima koje se nalaze u prethodnim verzijama standarda ili koje su pojedini proizvođači primenjivali samostalno. Jedna od njih je kvadraturna amplitudna modulacija sa 1024 nivoa (1024-QAM), što omogućava do 25 procenata veći protok u odnosu na 256-QAM. Uz to, koristiće se šema modulacije i kodiranja (Modulation and Coding Scheme) indeksa 10 i 11 (MCS 10 i MCS 11), za razliku od MCS 8/9 kod 802.11ac. MU-MIMO (multiple input – multiple output) tehnologija koristiće više prostornih tokova i u uplink smeru. Iz LTE komunikacije modifikovana je OFDA (orthogonal frequency division) tehnika koja svaki kanal rastavlja na desetine podkanala kroz koje se emituju signali okrenuti pod uglom od 90 stepeni (ortogonalno), koji se onda lakše pakuju.

Ax… i još po nešto

Wi-Fi alijansa prognozira da će tokom ove godine proizvođači čipova ponuditi više modela sa 802.11ax verzijom interfejsa, što će povećati primenu u uređajima. Očekuje se da će u rastućim zahtevima za bežičnim komunikacijama još jedan standard naći veću primenu. Reč je o Wi-Fi Vantage, koji objedinjuje nekoliko drugih specifikacija alijanse poput 802.11ac (bolje performanse uz upotrebu dual-band frekvencija), Passpoint (sigurna, ubrzana autentifikacija), Agile Multiband (efikasno upravljanje korišćenja spektra) i Optimized Connectivity (poboljšani roming i prenos). Wi-Fi Vantage pojednostavljuje povezivanje i autentifikaciju, te unapređuje kvalitet komunikacije na većim zatvorenim i otvorenim površinama (halama, kampovima, školama, stadionima, aerodromima…) gde se intenzivnije koristi bežično povezivanje.

Nastavlja se i razvoj navigacije u zatvorenom prostoru uz pomoć Wi-Fi signala, o čemu smo pisali u PC#230. Osim poboljšanja tačnosti podataka o lokaciji, radi se na kreiranju novih aplikacija i usluga za primenu u korporativnim i marketinškim delatnostima. Ukazano je na mogućnost primene kroz upravljanje imovinom (praćenje mobilne opreme visoke vrednosti), upravljanje mrežom (označavanje gde je potrebno rešavanje problema i održavanje), geoograđivanje (kreiranje virtuelnih perimetara koji pokreću radnje kada se uređaji kreću ili izlaze iz označenih granica) i hiperlokalni marketing (prikazivanje upozorenja ili kupona kada je korisnik u blizini).

Još jedna mogućnost korišćenja Wi-Fi signala kako u spoljnom, tako i u zatvorenom okruženju jeste direktno povezivanje radi deljenja sadržaja. Wi-Fi Aware je sertifikat koji proširuje mogućnosti brzog otkrivanja, povezivanja i razmene podataka preko bežične konekcije pri čemu se koristi direktna veza, bez potrebe za uobičajenom pristupnom tačkom. Maštovita primena ove opcije je zajedničko igranje na mobilnim uređajima, organizacija susreta na sajmovima, prijem kupona u tržnim centrima, interakcija na edukativnim lokacijama (muzeji) i pronalaženje prijatelja na koncertu radi zajedničkog fotografisanja.

Stalna ekspanzija

Razvoj Wi-Fi certified Home Design standarda na najbolji način ilustruje ekspanziju upotrebe Wi-Fi komunikacije. Reč je o standardu koji reguliše instalaciju pristupnih tački prilikom izgradnje kuće ili stana. Budući stanari tako projektovanih objekata neće razmišljati o nabavci opreme za bežično povezivanje jer će ona biti predviđena još u planovima izgradnje, poput strujne, vodovodne ili kanalizacione instalacije. Profesionalno projektovana mreža zavisi od dimenzija objekta, broja spratova i sastava zidova. Podrazumeva se da se prilikom projektovanja predviđa ugradnja opreme visokog kvaliteta, koja podržava dva frekventna opsega i koju je sertifikovala Wi-Fi alijansa.

Sa stalnim povećanjem potreba za intenzivnijim prenosom podataka preko Wi-Fi frekvencija i razvojem novih standarda, postavlja se pitanje funkcionalnosti zastarelih uređaja koji se još uvek nalaze na tržištu. Najlakše je odabrati model rutera nižeg cenovog ranga i sve “novotarije” odbiti pravdanjem o potrebi za osnovnim funkcijama. Kada intenzivnija upotreba pokaže nedostatke takvog rešenja i nemogućnost korišćenja postojeće Internet konekcije u punom potencijalu, neminovan je zaključak da se još na početku trebalo odlučiti za savremeniji model rutera.

Sve veći multimedijalni fajlovi i prenos HD, UltraHD i Virtual Reality sadržaja zahtevaju bržu bežičnu konekciju. pa su proizvođači ponudili Wi-Gig (802.11ad) uređaje.

Standard 802.11ax ne donosi veliki pomak u odnosu teoretske brzine 802.11ac i 802.11ad rešenja, ali se značajan napredak očekuje na polju povećanje efikasnosti protoka podataka.

Wi-Fi Vantage pojednostavljuje povezivanje i autentifikaciju, te poboljšava kvalitet komunikacije na većim zatvorenim i otvorenim površinama.

Wi-Fi Aware sertifikat proširuje mogućnosti brzog otkrivanja, povezivanja i razmene podataka preko bežične konekcije, pri čemu se koristi direktna veza, bez potrebe za uobičajenom pristupnom tačkom.

Autor: Jovan Mirović

(Objavljeno u PC#256)

Podelite s prijateljima

Tweet