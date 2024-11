Nepouzdana tehnologija kvari važne životne događaje: 76% odraslih priznaje da ih je u nekom trenutku tehnologija „izdala”

Izgubljen GPS signal, baterija koja je na izdisaju, tehnološki problemi mogu pretvoriti važne životne trenutke u stresne situacije.

Novo istraživanje sprovedeno među 9.000 odraslih Evropljana, povodom dolaska HONOR Magic V3 telefona, otkriva uticaj tehnoloških problema na naše živote. Svaki treći ispitanik izrazio je zabrinutost da bi tehnološki problemi mogli pokvariti značajne životne događaje, dok je 76% priznalo da ih je tehnologija izdala u nekom važnom trenutku u životu. A najstrašniji problem od svih? Kada vam se baterija telefona isprazni u najgorem mogućem trenutku. Gotovo polovina ljudi (42%) kaže da bi ih upravo prazna baterija najviše izbacila iz takta tokom važnih životnih trenutaka, kao što su rođenje deteta, selidba, izlazak na sastanak, venčanje ili odlazak na razgovor za posao.

Video pozivi su još jedan česti izvor nervoze – 49% ispitanika priznaje da su nervozni kada isključe mikrofon ili kameru tokom važnog poziva, jer se boji da ih sagovornici i dalje mogu videti ili čuti. Čak 2 od 5 (41%) su priznali da su rekli ili uradili nešto neprijatno tokom ključnog video poziva, misleći da ih niko ne vidi ili ne čuje.

Neki od najčešćih tehnoloških problema koje su ljudi doživeli uključuju slučajno pozivanje iz džepa (36%), zaboravljanje punjača kada idu na put (35%) i razbijanje ekrana telefona (27%).

Ove tehnološke nezgode mogu biti frustrirajuće u bilo kom trenutku, ali tokom važnih životnih događaja one postaju posebno iritantne – jer nepouzdana tehnologija može negativno uticati na ove ključne trenutke.

HONOR je na zabavan način prikazao uticaj nepouzdane tehnologije na one koji traže ljubav, prikazivanjem moderne parodije klasične pesme “(I Just) Died in Your Arms Tonight” grupe Cutting Crew. Spot prati mladog romantičara koji ne uspeva da pronađe ljubav zbog tehnologije koja ga neprestano izdaje.

Video možete pogledati putem sledećeg linka: https://youtu.be/QPyh98pwP_s ili klikom na video ispod.

„Ljudi moraju da budu u mogućnosti da se oslone na svoju tehnologiju kako bi se fokusirali na važne trenutke u životu,” izjavio je Peter Zhu Di, generalni menadžer kompanije HONOR za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju. „Uzmimo za primer one koji traže svoju ljubav – potrebni su im telefoni sa dugom autonomijom baterije, odličnom povezanošću i sposobnošću da izdrže izazove i dinamiku sveta zabavljanja.”

Naravno, postoje i oni neprijatniji tehnički promašaji – 11% ispitanika priznaje da su slučajno poslali flertujuću poruku pogrešnom kontaktu, dok je čak 7% otkrilo da su nesvesno poslali provokativnu fotografiju pogrešnoj osobi!

Iako se ljudske greške ne mogu uvek izbeći (uvek dvaput proverite kome šaljete poruku), jasno je da su pouzdane tehnologije neophodne kako bi ljudi živeli bezbrižno.

HONOR Magic V3 donosi odličnu bateriju, izuzetne performanse i vrhunsku izdržljivost, obezbeđujući korisnicima sigurnost da ih njihova tehnologija neće izneveriti… čak iako sastanak ne prođe dobro.

Ključni nalazi istraživanja

Svaka treća osoba je zabrinuta da bi tehnološki problemi mogli da pokvare važne životne događaje.

76% ispitanika priznaje da su doživeli tehnološki problem tokom ključnog trenutka u životu.

42% ispitanika kaže da bi ih prazna baterija najviše iznervirala tokom važnih životnih trenutaka, dok 33% brine da bi GPS mogao da ih odvede na pogrešnu lokaciju.

49% ispitanika oseća nervozu prilikom isključivanja mikrofona ili kamere tokom video poziva.

41% priznaje da su rekli ili uradili nešto neprijatno tokom video poziva, misleći da ih niko ne vidi ili ne čuje.

11% ispitanika priznaje da su slučajno poslali flertujuću poruku pogrešnom kontaktu.

7% je priznalo da su nesvesno poslali provokativnu fotografiju pogrešnom primaocu.

89% ispitanika smatra da je dobra autonomija baterije važna pri odabiru novog telefona.

63% ispitanika bi rado platilo više za izdržljivi pametni telefon

Istraživanje je obavljeno preko OnePoll.com i sprovedeno nad 9.000 odraslih Evropljana.

