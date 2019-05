Netflix: Budućnost televizije ili skorašnji kraj?

Tokom 2018. godine polovina građana SAD-a, koji pripadaju starosnoj grupi između 22 i 45 godina, odustalo je od kablovske televizije, a oko 35 miliona domaćinstava je učinilo isto u protekloj deceniji. Svi ti korisnici migriraju ka servisima kao što je Netflix, te je danas više od polovine američkih domaćinstava pretplaćeno na ovu ili neku sličnu platformu.

U medijima se pomenuti proces opisuje kao „presecanje kabla“, a odustajanje od kablovske televizije oslobađa milijarde dolara koje čekaju da budu preusmerene ka nekom drugom delu tržišta. Pet najvećih američkih kablovskih kompanija vredi preko 750 milijardi dolara, a mnogi investitori pretpostavljaju da će Netflix preuzeti većinu kapitala koji oslobađaju oni koji odustaju od kablovske televizije. I do sada su bili u pravu, budući da deonice kompanije od 2009. godine rastu vrtoglavom brzinom, ali to ne znači da će Netflix i u budućnosti biti podjednako uspešan.

Tako neki eksperti ističu da Netflix nije budućnost televizije, iako je promenio način na koji pratimo programe, a najviše zbog toga što nije mnogo uticao na prirodu programa koje gledamo. To znači da je najveći rast zabeležio zbog toga što je od kablovskih televizija preuzeo sadržaje, pa umesto da ih prate preko starih kanala gledaoci to čine preko platforme. Jedina promena je tako priroda medijuma, pa neki stručnjaci tvrde da promena nije dovoljno velika da bi bila održiva na duže staze. Prednost na takvom tržištu je prilično nestabilna, a zbog toga što internet nudi širok spektar izbora, što znači da su ekskluzivni sadržaji još važniji nego ranije. Da je tako ukazuje i popularnost serije Game of Thrones, budući da je prvu epizodu poslednje sezone preko legalnih kanala ispratilo oko 20 miliona ljudi, što je čini najgledanijim ne-sportskim sadržajem u istoriji televizije.

Uprava kompanije Netflix upoznata je sa značajem originalnih sadržaja, pa je tokom 2018. godine utrošeno 12 milijardi dolara na razvijanje originalnih programa, a očekuje se da se ta cifra za 2019. popne do 15 milijardi. Tako Netflix u originalne sadržaje trenutno investira više od bilo koje američke TV mreže, pa se u tom procesu zadužuje, tako da trenutno ima preko 10 milijardi dolara duga, što je za 59% više od onoga što je dugovao u ovom periodu prošle godine.

Upravo zbog toga se pretpostavlja da Netflix-u neće biti lako da konkuriše svom novom najvećem rivalu – Disney+ platformi – budući da kompanija svoje carstvo gradi još od 1928. godine, kada se prvi put pojavio Miki Maus. Mesečna pretplata za Disney servis bi trebalo da bude oko 6,99 dolara, što je šest dolara jeftinije od Netflix-a, pa će to, tvrde eksperti, dovesti do toga da korisnici brzo migriraju na novu platformu. Pored toga, Disney u svom vlasništvu ima Marvel, Pixar Animations, Star Wars, ESPN, National Geographic, Modern Family i The Simpsons, te dobro poznate junake poput Mikija Mausa i Paje Patka, a u poslednjih šest godina je i „kralj“ blockbuster-a.

Tako bi Disney u bliskoj budućnosti na svoju platformu mogao da postavlja svoje nove filmove malo nakon što se pojave u bioskopima, što će sigurno biti još jedan od razloga da najveći broj korisnika bira ovu platformu, dok bi Netflix mogao da izgubi veliki broj sadržaja, a sa njima i milione korisnika. Ostaje da se vidi hoće li kompanija uspeti da se nosi sa novim rivalom koji u svom vlasništvu već ima ozbiljan arsenal sadržaja.

Izvor: Forbes

Podelite s prijateljima

Tweet