Netflix dodaje Monument Valley sledeće godine

U 2024. Netflix će dodati dva najcenjenija mobilna naslova svih vremena u svoju novu uslugu za igre. Kompanija je objavila da će i Monument Valley i njen nastavak biti dostupni Netflix pretplatnicima počevši od 2024.

To je veliki uspeh, jer su obe igre bile veliki hitovi za mobilne uređaje po objavljivanju i trenutno su dostupne i kao deo Apple-ove usluge pretplate Arcade. Najava je zapravo deo većeg otkrivanja predstojećih naslova sa Netflix-a. 18. aprila, Ubisoft će objaviti svoju drugu igru na servisu, roguelit pod nazivom Mighty Quest: Rogue Palace, dok Super Evil Megacorp — studio iza mobilnih naslova za više igrača kao što je Vainglory — radi na igrici vezanoj za predstojeći, nenajavljeni Netflix projekat. Potonji je opisan kao „još uvek u ranoj fazi razvoja“, a više informacija se očekuje kasnije tokom godine.

Netflix kaže da je izdao 55 igara na servisu od kada je lansiran 2021. — uključujući neke značajne verzije poput mobilnih verzija Into the Breach i Spiritfarer — sa još 40 koje bi trebalo da se lansira negde 2023. Kompanija kaže da je još 70 u nekoj fazi razvoja. Netflix nije objavio nikakve brojke u pogledu toga koliko ljudi igra ove igre, ali rani izveštaji sugerišu da to nije mnogo. Netflix kaže da je jedna od najpopularnijih igara do sada Too Hot to Handle: Love is a Game, zasnovana na rijalitiju za upoznavanje.

U najavi se takođe poziva na jednu igru koju pretplatnici mogu da igraju sada, postapokaliptične potezne strateške avanturističke igre Highwater i Terra Nil, „obrnuti graditelj grada“ koji će biti dostupni 28. marta.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet