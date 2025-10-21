Netflix donosi zabavne „party“ igre na televizore

Prvi naslovi uključuju Lego, Pictionary i Boggle.

Telefon kao džojstik

Netflix širi svoju ponudu video-igara i ove praznične sezone donosi prve „party“ igre na televizore. Na konferenciji Screentime u Los Anđelesu, izvršni direktor Gregori Piters najavio je da će korisnici uskoro moći da igraju više igara direktno sa TV ekrana. I to uz pomoć pametnog telefona kao kontrolera.

Igre koje će biti besplatno dostupne uključuju Lego: Party (inače komercijalno izdanje od 40 dolara), Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp i Party Crashers: Fool Your Friends.

Za igranje je dovoljno skenirati QR kod i koristiti telefon kao džojstik. Neke igre, poput Tetris Time Warp-a, prikazuju evoluciju kultne igre od 1984. do Gameboy verzije.

Netflix je ranije ove godine otkazao šest planiranih naslova i uklonio dvadeset posto postojećih. Tu je, uključen popularni Hades. Kompanija želi da se fokusirao na užu biblioteku zabavne, dečje i brendirane igre, poput Stranger Things.

Nove igre će najpre biti dostupne samo na odabranim televizorima, uključujući one sa Roku platformom, i u ograničenom broju zemalja, uz plan da se ponuda kasnije proširi.

Izvor: Engadget