Netflix i dalje gubi korisnike

Sve je više onih koji napuštaju Netflix platformu, a među njima su i korisnici koji su na servis bili pretplaćeni godinama.

Oni koji su Netflix plaćali više od tri godine čine čak 13% korisnika koji su otkazali pretplate u prvom kvartalu 2022. godine. U prethodnom tromesečju broj otkazanih pretplata je dostigao 3,6 miliona, dok se u prethodnih pet bio zaustavio na oko 2,5 miliona. To nije velika novost, budući da se već neko vreme priča o tome da Netflixu nije lako da korisnike zadrži na duže vreme, pa su u drugoj polovini 2021. godine 70% od ukupnog broja korisnika koji su otkazali pretplatu činili oni koji su servis plaćali kraće od godinu dana.

To se izgleda menja, pa je sve više onih koji kažu da ne provode mnogo vremena u gledanju Netflix sadržaja, a najpre zbog lošeg izbora. Očekuje se da se u okviru platforme naprave brojne izmene do kraja godine, a ostaje da se vidi hoće li to biti bolje, ili pak ne.

Izvor: The Verge

