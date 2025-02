Netflix integracija sa Apple TV aplikacije greška 

Uzimajući u obzir putanju do 2025. do sada, možda je trebalo da znamo da je Netflix konačno dobro igrao sa Apple TV aplikacijom previše dobar da bi bio istinit. A sada je gigant za striming potvrdio da je to upravo slučaj.

Portparol Netflix-a, MoMo Zhou, rekao je za Verge da je jutrošnji prozor u kojem se Netflix pojavio kao „učestvujuća“ usluga na Apple TV-u – uključujući privremenu podršku za listu za gledanje i funkcije „nastavite sa gledanjem“ – bio greška i da je sada vraćen.

Netflix se nikada nije uključio u Apple-ove pokušaje da agregira sadržaj sa brojnih servisa za striming, a takođe je odbio da učestvuje u sličnim naporima drugih kompanija poput Google. Zato je bilo iznenađenje kada se činilo da je Netflix promenio melodiju niotkuda bez ikakvog saopštenja za javnost ili zvaničnog saopštenja sa obe strane. Bloombergov Mark Gurman rekao je da je čuo da je to neka vrsta buba.

Nažalost, barem za sada, Netflix-ov stav o svemu ovome ostaje isti. Kompanija i dalje veoma želi da svi pregledaju i konzumiraju njegov sadržaj iz Netflix aplikacije. Možda još uvek postoji nada da se Netflix predomisli, ali taj dan nije danas.

Izvor: TheVerrge

Podelite s prijateljima

Tweet