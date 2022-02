Netflix konačno omogućava korisnicima da očiste svoj Continue Watching red 

Umorni ste od gledanja u naizgled beskonačan niz emisija i filmova koje Netflix želi da „Nastavite da gledate?“

Netflix je potvrdio detalje ažuriranja u nedavnom postu na blogu

Gigant za striming konačno daje korisnicima mogućnost da uklone emisiju ili film iz svog odeljka „Continue Watching“. Da biste to uradili u aplikaciji, kliknite na tri tačke naslagane vertikalno, a zatim idite na „remove from row“. Ako gledate na TV-u, kliknite na emisiju ili film i izaberite „Remove from Continue Watching“. Ako se predomislite, možete da izaberete strelicu unazad da poništite uklanjanje. Ovo novo dugme vam omogućava da red „Continue Watching“ stalno održavate svežim i ispunjen emisijama i filmovima koje jedva čekate da gledate, kažu u Netflix-u, u blogu.

Prošlog meseca Netflix je objavio da ponovo podiže cene. U SAD i Kanadi, njegov osnovni plan će početi od 9,99 dolara, u odnosu na 8,99 dolara ranije. Popularni Standardni plan, koji podržava sadržaj visoke definicije i omogućava korisnicima da gledaju odvojeno na dva ekrana, skače sa 13,99 dolara na 15,49 dolara. Premium plan će skočiti 2 dolara – na 19,99 dolara mesečno.

