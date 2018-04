Netflix kupio hrvatsku seriju “Novine”

Serija u kojoj je je tematizovana stalna bitka novinara s političkim establišmentom, koji neretko ima i svoje veze sa kriminalnim podzemljem, oduševila je vlasnike kalifornijskog Netflix-a, streaming servisa za globalnu distribuciju najboljih serija i filmova. “Novine” su postale deo globalnog paketa koji je dostupan u preko 190 zemalja sveta. Prezadovoljni uspehom su bili i u producentskoj kući Drugi plan koju vode Nebojša Taraba i Miodrag Sila.

“To je prva serija na hrvatskom, ali i uopšte na nekom slovenskom jeziku koja je na Netflix-u, najvećoj i najvažnijoj platformi za streaming program na svetu. Kako bi se mogla distribuirati u sve kutke planete, “Novine” su morale biti titlovane na mnoge jezike, uključujuci arapski, kineski i dr. Ono što nas posebno raduje je to što je predstavnike kompanije prva sezona toliko oduševila tako da su unapred, na neviđeno, s obzirom na to da još i nije snimljena do kraja, otkupili i drugu sezonu“, rekao je Sila.

Ovom vešću je dodatno potvrđeno da postoji šansa za male produkcije kreativnih industija u regionu, budući da je za svetski uspeh potrebno ono što je najteže ostvariti, a to je kvalitet.

Izvor: SEEbiz