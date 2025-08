Netflix naručio “Assassin’s Creed” seriju, a na čelu projekta autori Westworlda i Haloa

Holivudske adaptacije video igara i dalje su u punom zamahu. Nakon uspeha HBO-ove The Last of Us i Amazonove Fallout serije, Netflix je zvanično dao zeleno svetlo za igranu seriju baziranu na “Assassin’s Creed” franšizi. Ova najava dolazi gotovo pet godina nakon što je Netflix potpisao partnerstvo sa Ubisoftom za razvoj serijskog sadržaja iz ovog popularnog sveta.

Pouzdani autori

Na čelo serije staju Roberto Patino (Westworld, DMZ, Sons of Anarchy) i David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing), oba Emmy nominovani scenaristi i producenti, koji će biti showrunneri i izvršni producenti projekta.

U zajedničkom saopštenju, autori su rekli:

„Fanovi smo Assassin’s Creeda još od 2007. godine. Svaki dan rada na ovoj seriji nas dodatno oduševljava, mogućnosti koje ovaj svet nudi su ogromne.“

Kako navode, serija će se baviti temama identiteta, sudbine i vere, kroz prizmu ljudi u potrazi za svrhom, ali neće izostati ni ono što igra čini prepoznatljivom, parkur, akcija i istorijski spektakl. Ključna tema biće ljudska povezanost kroz kulture i epohe.

Netflix još uvek nije otkrio kada možemo očekivati premijeru, pa deluje da nas do izlaska serije čeka još dosta čekanja.

Izvor: Engadget