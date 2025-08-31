Netflix objavio datume otvaranja svojih zabavnih habova

Netflix House, brendirani zabavni centri koji kombinuju tematske atrakcije, restorane i interaktivna iskustva inspirisana najpopularnijim serijama, dobijaju svoje prve lokacije i datume otvaranja.

Kada i gde se otvaraju?

Philadelphia (King of Prussia Mall) – otvaranje 12. novembra 2025

– otvaranje Dallas (Galleria Texas) – otvaranje 11. decembra 2025

– otvaranje Las Vegas – planirano otvaranje u 2027. godini

Svaka lokacija zauzima čak 100.000 kvadratnih metara i uključuje prodavnice, restoran Netflix Bites, kao i brojne „story-driven“ imerzivne atrakcije.

Tematske atrakcije i iskustva

Philadelphia će ugostiti spektakl Wednesday: Eve of the Outcasts

će ugostiti spektakl Wednesday: Eve of the Outcasts Dallas će ponuditi Stranger Things: Escape the Dark i Squid Game: Survive the Trials

Pored toga, posetioci će moći da uživaju u:

VR igrama gde postaju glavni junaci popularnih serija

gde postaju glavni junaci popularnih serija tematskom mini-golfu

arkadnim igrama inspirisanim Netflix naslovima

inspirisanim Netflix naslovima pozorištu koje prikazuje filmove i serije sa platforme

Netflix je već organizovao desetine manjih live i interaktivnih događaja baziranih na svojim serijama, ali ovi kompleksi predstavljaju najambiciozniji projekat do sada. Time se pridružuje drugim tehnološkim gigantima koji su isprobali fizičke prodavnice i zabavne prostore – Amazon sa brendiranim radnjama, Meta sa VR showroom-ima i, naravno, Apple sa svojim globalno prepoznatljivim prodavnicama.

