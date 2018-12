Netflix objavio prvi trejler za Black Mirror film

Netflix nas u prvom trejleru za film Black Mirror vraća u osamdesete godine prošlog veka, a u zvaničnom sinopsisu stoji da je radnja smeštena u 1984. godinu, te da prati glavnog junaka koji počinje da preispituje stvarnost, te da pravi video igru koja će ga dovesti do ivice postojanja, i doneti mu izazove o kojima nije ni sanjao.

Film je naslovljen Bandersnatch, a režirao ga je David Slade koji stoji i iza serije Black Mirror. Serija je tokom godina stekla brojne obožavatelje, te je film zamišljen kao sredstvo koje bi trebalo da im ublaži stres koji nastaje usled čekanja 5. sezone. Trejler već upoređuju sa kultnim filmom Davida Cronenberga – Videodrome, a mnogi ističu da je Bandersnatch ime fiktivnog stvora iz romana Through The Looking Glass Lewisa Carrolla.

Film funkcioniše po principu koji gledaocima omogućava da izaberu prilagođenu avanturu – stil koji se rodio u okviru Netflix-ovih animiranih filmova za decu, a prema rasporedu bi trebalo da se pojavi 28. decembra.

Izvor: Engadget

