Netflix phishing prevara vreba podatke o korisnicima

Netflix korisnici bi trebalo da obrate pažnju na mejlove koje dobijaju tokom gledanja nekog sadržaja, budući da je FTC izdao saopštenje u kojem se upozorava na maliciozne mejlove koji izgledaju kao da su stigli od ovog servisa, te im je cilj da dođu do login informacija korisnika, te distribuiraju malver na pogođene uređaje.

Pre nekoliko meseci slično obaveštenje je stiglo i od britanske agencije koja se bavi online prevarama, a pretpostavlja se da se radi o phishing prevarama, te da napadači, kada dođu do Netflix log in informacija, traže i druge naloge korisnika u okviru kojih je korišćena ista kombinacija mejl adrese i lozinke, pa se korisnicima preporučuje da ne koriste iste sigurnosne parametre za sve servise. Pored toga napadači mogu i da trguju informacijama do kojih dođu, a koje su u vezi sa servisima kao što su Netflix ili Spotify.

Za sada se kao sigurnosna mera preporučuje resetovanje Netflix lozinke, a sve sumnjive mejlove trebalo bi proslediti na phishing@netflix.com.

Izvor: Engadget

