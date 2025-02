Netflix proširuje partnerstvo sa WWE i uvodi WWE 2K igre na mobilne uređaje

Netflix nastavlja da ulaže u razvoj sportskih sadržaja i video igara, ovog puta kroz proširenje saradnje sa WWE-om. Od jeseni 2025. godine, pretplatnici Netflix-a dobiće ekskluzivan pristup mobilnim verzijama popularne serije video igara WWE 2K.

Ekskluzivan pristup za pretplatnike od jeseni 2025. godine

WWE 2K serija, koja postoji već 25 godina, ostala je veoma popularna među ljubiteljima borilačkih igara. WWE sada dodatno proširuje svoje partnerstvo sa Netflix-om, omogućujući jedinstven sadržaj samo za ovu platformu.

Ova najava dolazi ubrzo nakon što je Monday Night Raw, vodeći WWE program, počeo sa emitovanjem uživo na Netflix-u u SAD-u, Velikoj Britaniji, Latinskoj Americi, Kanadi i drugim regionima. Ovo je prvi put u preko 30 godina da se emisija ne prikazuje na tradicionalnim televizijskim kanalima. Prema izveštajima, Netflix je potpisao ugovor vredan 5 milijardi dolara za prava na emitovanje WWE programa tokom narednih deset godina.

Mobilna verzija WWE 2K pridružiće se već bogatoj biblioteci od preko 100 igara na Netflix-u. Igre dostupne na platformi ne zahtevaju oglase niti kupovine unutar aplikacije. Pretplatnici takođe mogu istražiti popularne naslove kao što su Kentucky Route Zero, Triviaverse i Before Your Eyes.

Ova integracija dodatno učvršćuje Netflix-ovu poziciju kao platforme koja pruža raznovrstan zabavni sadržaj, od sportskih događaja do interaktivnih video igara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet