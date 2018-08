Netflix se distancira od termina ‘binge-watching’

Oxford online rečnik se već neko vreme bavi terminima iz savremenog govora, pa je 2014. godina bila naročito bogata, a sa rečima poput “yolo,” “clickbait” and “adorbs.“ Tako je na red došao i “binge-watch,” termin koji se koristi za opisivanje situacija u okviru kojih se provedu sati, ponekad i dani, u gledanju novih serija, te sezona. Nevolja je u tome što se ovaj termin često povezuje sa platformom Netflix, što kompanija želi da promeni.

Tako je Guy Pearce u jednom intervjuu rekao da su mu iz kompanije zabranili da koristi pomenuti termin, a tokom promotivne kampanje za seriju The Innocents. Iako na samoj platformi još uvek postoji takozvana „binge-worthy“ kategorija, termin nije poželjan kada su promocije sadržaja u pitanju. Moguće je i da serija ne spada u ovu kategoriju, te da Netflix ne želi dezinformacije u okviru svojih reklamnih kampanja, ali je to malo verovatno.

Tako se pretpostavlja da će se Netflix u budućnosti sve više udaljavati od ovog termina, koji dobija sve više negativnih konotacija kada je zdravlje korisnika u pitanju. Druge kompanije već rade na tome da kontrolišu vreme koje korisnici provedu u okviru njihovog servisa, ali teško da će upozorenje poput “Are you still watching?” onoga koji je naumio da odgleda celu sezonu omiljene serije odvratiti od te namere.

